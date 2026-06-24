Cristiano Ronaldo brilla en el Mundial 2026 con doblete y evita hablar de Messi tras el partido

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NUEVA YORK.- Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 tras una jornada marcada por su actuación goleadora y un momento incómodo en zona mixta. El delantero portugués, que venía siendo uno de los focos del torneo junto a Lionel Messi, sigue alimentando la histórica rivalidad entre ambos.

En el partido ante Uzbekistán, Ronaldo anotó dos goles que fueron claves para la victoria de Portugal. Estos tantos significaron sus primeros goles en el presente Mundial, lo que le permitió recuperar protagonismo tras un inicio con dudas.

El atacante fue elegido como el mejor jugador del partido, en una actuación que también sirvió para responder a las críticas sobre su rendimiento en el torneo y su futuro en la selección.

Sin embargo, al finalizar el encuentro, Ronaldo protagonizó un momento tenso en la zona mixta cuando fue consultado sobre Lionel Messi. El portugués evitó responder directamente a una pregunta relacionada con el argentino.

Según el reporte, el delantero incluso pidió al periodista repetir la pregunta en español, pero interrumpió la conversación al darse cuenta de que el tema giraba en torno a Messi, reciente protagonista de récords en el Mundial.

Cuando se le insistió sobre por qué no quiso responder, Ronaldo fue contundente al señalar que “depende qué preguntas, yo no respondo”, dejando claro su malestar con el enfoque de la consulta.

El contexto del Mundial ha reavivado el debate entre Messi y Ronaldo. Mientras el argentino ha sido mencionado por alcanzar récords goleadores en Copas del Mundo, el portugués busca mantener su vigencia competitiva en el torneo.

A pesar de las comparaciones constantes, Ronaldo afirmó que atraviesa un momento de resistencia personal y que sigue comprometido con su carrera internacional, dejando atrás rumores de retiro.

El jugador también expresó que vivió una semana complicada antes del partido, pero que su actuación le permitió “volver” al nivel esperado, mostrando confianza en su recuperación deportiva.

Finalmente, el artículo destaca que la rivalidad entre Messi y Ronaldo continúa siendo uno de los ejes narrativos del Mundial 2026, alimentando el interés mediático y la atención global sobre ambos futbolistas.

Datos de goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales:

2006: 1 gol

2010: 1 gol

2014: 1 gol

2018: 4 goles

2022: 1 gol

2026: 2 goles (hasta el momento reportado)

Total de goles en Copas del Mundo: 10 goles ⚽🇵🇹