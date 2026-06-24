Administración Trump amplía esfuerzos para revocar ciudadanía a naturalizados; hay casos en CT

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STAMFORD.- La administración del presidente Donald Trump ha intensificado una nueva estrategia migratoria enfocada en la desnaturalización, un proceso legal que busca retirar la ciudadanía estadounidense a personas que la obtuvieron mediante naturalización.

El Departamento de Justicia ha presentado nuevos casos, incluyendo dos en Connecticut, como parte de una campaña que busca aumentar significativamente estas acciones.

La medida está dirigida principalmente contra ciudadanos naturalizados que, según las autoridades federales, habrían ocultado información importante durante su proceso de ciudadanía, como antecedentes criminales u otros datos que podrían haber afectado su elegibilidad. Funcionarios del gobierno aseguran que el objetivo es perseguir casos donde la ciudadanía habría sido obtenida mediante fraude o engaño.

En Connecticut, dos personas están entre los casos señalados por el Departamento de Justicia. Las autoridades alegan que una persona habría ocultado información relacionada con abuso sexual infantil y otra supuestamente habría omitido datos vinculados a una conspiración de fraude electrónico antes de convertirse en ciudadano estadounidense.

Expertos en leyes migratorias explican que quitar una ciudadanía no es un proceso sencillo y requiere la intervención de un juez federal.

A diferencia de una deportación común, la desnaturalización implica demostrar ante un tribunal que la persona no cumplía con los requisitos legales cuando recibió la ciudadanía.

Organizaciones defensoras de inmigrantes y algunos especialistas han expresado preocupación por el aumento de estos casos, señalando que una expansión de la política podría generar temor entre ciudadanos naturalizados.

Sin embargo, el gobierno federal sostiene que la ciudadanía debe mantenerse únicamente cuando fue obtenida cumpliendo las leyes establecidas.

La administración Trump indicó que planea aumentar la cantidad de procesos de desnaturalización durante los próximos meses.

Mientras tanto, los casos en Connecticut forman parte de un debate nacional sobre los límites del poder del gobierno para retirar la ciudadanía y las protecciones legales que tienen quienes completaron el proceso de naturalización.