Westchester crea conciencia sobre la trata de personas y hay recursos disponibles para las víctimas

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WHITE PLAINS.- Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al área triestatal de Nueva York, el Gobierno del Condado de Westchester lanzó una campaña para concientizar a la población sobre la trata de personas y difundir los recursos de apoyo disponibles para las víctimas.

Las autoridades advirtieron que eventos masivos de gran alcance internacional pueden incrementar los riesgos de explotación y tráfico humano, por lo que consideran fundamental reforzar la prevención y la educación comunitaria.

El Ejecutivo del Condado, Ken Jenkins, junto con el Departamento de Servicios Comunitarios de Westchester y organizaciones especializadas, encabezó la iniciativa destinada a informar a familias, empresas y visitantes sobre cómo identificar posibles casos de trata.

La campaña busca sensibilizar a la ciudadanía para que reconozca señales de alerta y sepa cómo actuar ante situaciones sospechosas.

Las autoridades recordaron que la trata de personas puede afectar a individuos de cualquier edad, género o condición social y que no existe un perfil único de víctima.

Este delito implica la explotación de personas mediante fuerza, fraude o coerción, tanto para fines laborales como sexuales, y con frecuencia permanece oculto dentro de las comunidades.

Como parte de los esfuerzos de prevención, el Condado está promoviendo materiales educativos y recursos de denuncia para que la población pueda identificar indicios de explotación y conectar a las víctimas con servicios de asistencia.

La campaña también destaca la importancia de la colaboración entre organismos gubernamentales, fuerzas del orden y organizaciones comunitarias para combatir este problema.

Westchester cuenta con una red de apoyo para sobrevivientes que incluye asesoramiento, planificación de seguridad, asistencia legal, apoyo psicológico y acompañamiento durante procesos judiciales.

Estos servicios son ofrecidos por entidades especializadas que trabajan de manera coordinada para garantizar una respuesta integral a quienes han sufrido explotación o violencia relacionada con la trata de personas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y denunciar cualquier situación sospechosa.

Además, reiteraron que la lucha contra la trata de personas requiere la participación de toda la sociedad y subrayaron que la información y la prevención continúan siendo herramientas clave para proteger a las personas vulnerables y brindar ayuda oportuna a las víctimas.