Proponen mega puente entre CT y Long Island de $50 mil millones

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BRIDGEPORT.- Un ambicioso proyecto de infraestructura vuelve a generar debate en Connecticut: la posibilidad de construir un puente y túneles que conecten el Estado con Long Island, Nueva York.

La propuesta, impulsada por el desarrollador Stephen Shapiro, plantea una obra de unas 15 millas de longitud con un costo estimado de 50 mil millones de dólares.

Sus defensores aseguran que no se trata de una idea “imposible”, sino de un proyecto comparable a grandes obras históricas como el aterrizaje en la Luna.

Shapiro presentó la iniciativa junto a un grupo bipartidista de apoyo, que incluye a legisladores actuales y exfuncionarios de Connecticut.

El plan contempla una combinación de puente elevado y túneles submarinos, similar al sistema del Chesapeake Bay Bridge-Tunnel en Virginia.

Según el desarrollador, la obra ayudaría a aliviar el tráfico en la autopista I-95 y mejoraría la conexión económica entre ambas regiones.

El financiamiento propuesto divide el costo en varias fuentes: aproximadamente la mitad vendría de inversión privada, una parte del gobierno federal y aportes menores de Connecticut y Nueva York. Shapiro sostiene que, una vez pagado, el proyecto podría generar miles de millones de dólares anuales en ingresos a través de peajes y actividad económica, además de crear numerosos empleos durante su construcción.

Los defensores del proyecto argumentan que la idea no es nueva.

Señalan que desde 1938 se han hecho estudios y propuestas para conectar Long Island con el continente, incluyendo planes en los años 50 y estudios más recientes en la última década. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha avanzado debido a su alto costo, preocupaciones ambientales y falta de consenso político.

A pesar del entusiasmo de sus promotores, el proyecto enfrenta escepticismo de varios sectores, incluidos algunos funcionarios estatales que consideran la obra poco realista en el corto plazo.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, y otros líderes han expresado dudas sobre su viabilidad financiera y ambiental. Aun así, los impulsores insisten en que lo más importante ahora es aprobar un estudio de factibilidad para analizar seriamente la propuesta.

Shapiro estima que, si el proyecto logra superar las etapas políticas y de planificación, la construcción podría completarse en la década de 2040. Según él, dentro de 15 a 20 años sería posible cruzar en automóvil entre Connecticut y Long Island, marcando uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia de la región.