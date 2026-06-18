NY tiene 3.1 millones de inmigrantes: Informe muestra dónde viven y el país de origen

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NUEVA YORK.- Nueva York reafirma su condición como una de las ciudades más diversas del mundo. Un reciente informe oficial reveló que alrededor de 3.1 millones de residentes de la ciudad nacieron fuera de los Estados Unidos, una cifra que representa más de un tercio de la población total.

El estudio, denominado The Newest New Yorkers 2026, fue elaborado por el Departamento de Planificación Urbana y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad.

El reporte destaca que la inmigración continúa siendo un motor fundamental para la economía local. Los residentes nacidos en el extranjero constituyen el 43% de la fuerza laboral de Nueva York y mantienen una presencia determinante en sectores como el comercio, los servicios, la construcción y los pequeños negocios.

Además, casi la mitad de los habitantes habla en sus hogares un idioma distinto al inglés, reflejando la amplia diversidad cultural que caracteriza a la metrópoli.

En cuanto a la distribución geográfica, los mayores asentamientos de inmigrantes se concentran principalmente en los distritos de Queens y Brooklyn.

Los barrios con más residentes nacidos en el extranjero son Flushing-Murray Hill, Elmhurst y Corona, en Queens, así como East Flatbush y Gravesend, en Brooklyn. También destaca Washington Heights, en Manhattan, una zona históricamente vinculada a comunidades latinoamericanas y caribeñas.

El informe señala además que la población inmigrante se ha expandido hacia nuevos sectores de la ciudad durante la última década. Barrios como East New York y Gravesend, en Brooklyn; Springfield Gardens y St. Albans, en Queens; así como Grasmere y New Springville, en Staten Island, registraron un crecimiento significativo de residentes extranjeros, lo que evidencia una distribución más amplia y menos concentrada que en años anteriores.

Respecto al origen de los inmigrantes, América Latina continúa siendo la principal región de procedencia, aportando el 37% de la población nacida en el extranjero. Asia ocupa el segundo lugar con el 30%, seguida por el Caribe no hispano con el 17% y Europa con el 14%.

Entre las comunidades más numerosas sobresalen las de República Dominicana, China, Jamaica y México, que mantienen una fuerte presencia en distintos barrios de la ciudad.

Las autoridades municipales consideran que estos datos reflejan la importancia histórica y actual de la inmigración en el desarrollo de Nueva York. El informe concluye que dos de cada tres neoyorquinos pertenecen a la primera o segunda generación de familias inmigrantes, una realidad que continúa moldeando la identidad, la economía y la vida cotidiana de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

DATOS DETALLADOS

Población inmigrante en Nueva York: 3.1 millones de personas.

• Participación sobre la población total: más de un tercio de los residentes.

• Participación en la fuerza laboral: 43%.

• Habitantes que hablan otro idioma en casa: cerca del 50%.

• Neoyorquinos de primera o segunda generación inmigrante: aproximadamente dos tercios.

• Principales barrios con población nacida en el extranjero: Flushing-Murray Hill, Elmhurst, Corona, East Flatbush, Gravesend y Washington Heights.

• Regiones de origen: América Latina (37%), Asia (30%), Caribe no hispano (17%) y Europa (14%).

• Comunidades más numerosas: República Dominicana y China lideran la lista, seguidas por Jamaica y México.

• Nuevos polos migratorios: East New York, Gravesend, Springfield Gardens, St. Albans, Grasmere y New Springville.

• Fuente: Informe oficial The Newest New Yorkers 2026.