Mundial 2026: emociones, sorpresas y récords marcan los primeros días del torneo

- Publicidad -

MEXICO.- El Mundial de Fútbol 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ha arrancado con una intensa fase de grupos que ya ha dejado goles, actuaciones memorables y algunas sorpresas inesperadas. A una semana de iniciado el torneo, la expectativa mundial sigue creciendo mientras las selecciones buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Uno de los equipos que mejor impresión ha causado es México, que abrió su participación con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica. El conjunto azteca tomó el liderato provisional del Grupo A y llega con confianza a su segundo compromiso frente a Corea del Sur.

Precisamente Corea del Sur también comenzó con buen pie tras derrotar a República Checa por 2-1, dejando un panorama muy competitivo en el Grupo A. Los encuentros de la segunda jornada serán decisivos para definir qué selecciones se acercan a los octavos de final.

Entre los favoritos al título, Argentina dejó una gran presentación al imponerse 3-0 sobre Argelia. La albiceleste mostró contundencia ofensiva y confirmó su condición de candidata a pelear por el campeonato.

Otra selección que respondió a las expectativas fue Francia, que venció 3-1 a Senegal en un partido donde volvió a exhibir su poder ofensivo. Los franceses aparecen nuevamente entre los equipos más sólidos del certamen.

La jornada también dejó una goleada histórica de Alemania, que derrotó 7-1 a Curazao. El resultado representa una de las victorias más amplias registradas hasta ahora en el campeonato y envió un mensaje claro al resto de los aspirantes.

Por su parte, Inglaterra protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos al superar 4-2 a Croacia. El equipo inglés reaccionó con fuerza en la segunda mitad y se colocó como líder de su grupo gracias a una destacada actuación colectiva.

Las sorpresas tampoco han faltado. Una de las más llamativas fue el empate sin goles entre España y Cabo Verde. El combinado africano logró resistir los ataques españoles y consiguió un resultado histórico en su debut mundialista.

Asimismo, varios favoritos han cedido puntos inesperadamente. Brasil empató 1-1 con Marruecos, mientras que Portugal igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo, resultados que mantienen abiertas sus respectivas zonas.

En cuanto a las actuaciones individuales, figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland ya han comenzado a dejar su huella en el torneo. Sus goles y liderazgo han sido fundamentales para los buenos resultados de sus selecciones en los primeros compromisos.

Fuera de la cancha, el torneo también ha establecido nuevos récords de asistencia. FIFA informó que durante una sola jornada se registraron más de 281 mil espectadores en los estadios, la cifra más alta en un día en toda la historia de los Mundiales. Además, el campeonato acumula más de 1.3 millones de asistentes en sus primeros días.

Con la segunda fecha de la fase de grupos ya en marcha este 18 de junio, el Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. Varias selecciones podrían asegurar anticipadamente su clasificación, mientras otras se juegan gran parte de sus posibilidades de continuar en la competencia. El espectáculo apenas comienza y todo apunta a que esta Copa del Mundo seguirá ofreciendo emociones inolvidables para millones de aficionados alrededor del planeta.