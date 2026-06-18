Muere Alex Bueno a sus 62 años

- Publicidad -

El mundo del merengue dominicano está de luto. Alex Bueno, uno de los intérpretes más queridos del género, murió este jueves luego de semanas de complicaciones de salud

El artista venía librando una silenciosa pero intensa batalla desde septiembre de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos tras detectársele un tumor cerebral. Aunque la cirugía para extirparlo fue exitosa, estudios posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas, lo que derivó en un tratamiento preventivo. En los últimos días, su equipo había confirmado que Bueno se encontraba en la UCI con complicaciones en sus niveles de sodio y presión arterial.

Conocido por éxitos como Qué cara más bonita y Jardín prohibido, Alex Bueno fue una figura central del merengue romántico dominicano, con décadas de trayectoria y una legión de fanáticos a lo largo de toda América Latina.

La noticia conmocionó a sus seguidores pocas horas después de que artistas como Wilfrido Vargas, Héctor Acosta, Manny Cruz y decenas de colegas se habían unido en cadenas de oración pidiendo por su recuperación.