Inmigrante hispana demanda a ICE tras arresto en New Haven

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NEW HAVEN.- Una mujer hispana que vivía en New Haven presentó una demanda federal contra el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), alegando que su arresto fue ilegal y que se violaron sus derechos durante el operativo en el que fue detenida frente a sus hijos.

Según la demanda, el arresto ocurrió cuando la mujer se encontraba conduciendo a sus hijos a la escuela.

En ese momento, varios vehículos sin identificación visible habrían rodeado su automóvil, impidiéndole continuar su camino antes de que agentes federales procedieran a detenerla.

La mujer, identificada como Nancy Martínez, sostuvo que los agentes no se identificaron claramente como oficiales de inmigración y que tampoco presentaron una orden judicial al momento de la detención.

La denuncia también afirma que los niños presenciaron el arresto, lo que habría causado un fuerte impacto emocional en la familia.

Martínez relató que fue sacada del vehículo y esposada mientras sus hijos presenciaban la escena.

Después del arresto, la mujer fue trasladada a centros de detención migratoria y posteriormente deportada a México en 2025.

Sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses, permanecen viviendo en New Haven bajo el cuidado de familiares.

La demanda federal también cuestiona el manejo del caso por parte de las autoridades migratorias, alegando que la detención formó parte de un patrón de acciones agresivas contra inmigrantes en la región.

El caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y la forma en que el ICE realiza arrestos en comunidades locales.

Organizaciones de derechos civiles y funcionarios locales han expresado preocupación por este tipo de operativos, especialmente cuando involucran a menores de edad.

El caso continúa en proceso legal mientras ICE no ha ofrecido comentarios detallados sobre las acusaciones.