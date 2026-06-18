EVENTOS COMUNITARIOS

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Festival de Artes de Norwalk

El Festival de Artes de Norwalk regresará al Mathews Park, ubicado en 299 West Avenue, Norwalk, el sábado 20 y domingo 21 de junio, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Presentado con el apoyo del Centro para la Impresión Contemporánea, el Centro de Arte de Norwalk, el Museo de la Mansión Mathews y el Departamento de Parques de Norwalk, el evento contará con más de 75 artistas seleccionados por jurado, quienes exhibirán y venderán obras de fotografía, pintura, cerámica, joyería, escultura, impresión, fibra, vidrio y otras disciplinas artísticas.

Además de las exposiciones, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de comida internacional, presentaciones artísticas en vivo, actividades especiales para niños y adultos, talleres prácticos de arte para los más pequeños y un mural comunitario interactivo.

Los organizadores informaron que habrá estacionamiento disponible en el parque y en áreas cercanas, aunque también recomiendan utilizar transporte compartido, caminar o ir en bicicleta para contribuir a un evento más sostenible y amigable con el medio ambiente.

Feria de Ciencias para Niños

La Biblioteca Ferguson de Stamford realizará una Feria de Ciencias para Niños el sábado 20 de junio de 2026, de 1:00 a 4:00 de la tarde, en el área comunitaria del nivel inferior de la Biblioteca Principal (DiMattia Building). La actividad forma parte del programa Teens Making a Difference (TMAD) y ofrecerá a los participantes la oportunidad de disfrutar de experimentos científicos interactivos dirigidos por voluntarios adolescentes.

El evento está dirigido a niños de 6 a 12 años y requiere inscripción previa. Los organizadores informaron que los menores deberán asistir acompañados por un adulto, ya que no se permitirá dejarlos solos durante la actividad. Además de fomentar el interés por la ciencia, la feria busca fortalecer el aprendizaje práctico y la participación comunitaria entre jóvenes y familias de Stamford.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8242.

Celebración 250 años de Estados Unidos

Stamford celebrará los 250 años de los Estados Unidos con una exposición de fotografías y recuerdos históricos

La Biblioteca Ferguson anima a la comunidad a participar en el evento “Celebrate USA 250: Stamford Pictures & Memories”, una actividad especial que busca recopilar y preservar fotografías, documentos y recuerdos relacionados con la historia de Stamford y de los Estados Unidos en el marco de la conmemoración del 250º aniversario de la nación.

Los asistentes podrán compartir imágenes y relatos familiares que reflejen momentos importantes de la vida en la ciudad a lo largo de las generaciones.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de junio de 2026, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, en la Biblioteca Principal Ferguson, ubicada en One Public Library Plaza, Stamford.

Los organizadores animan a las personas de todas las edades a participar y contribuir a este proyecto histórico comunitario.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la biblioteca al 203-351-8221 o visitar el sitio web oficial de la Biblioteca Ferguson.

Club de Lego

La Biblioteca Ferguson de Stamford anima a niños y jóvenes a participar en una nueva sesión de su club de construcción con LEGO, una actividad diseñada para estimular la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas mediante el juego.

El club se realizará el viernes 26 de junio de 2026, de 4:30 a 5:00 de la tarde, en la sucursal South End de la Biblioteca Ferguson, ubicada en Stamford.

Durante el evento, los participantes tendrán la oportunidad de construir sus propias creaciones utilizando piezas de LEGO y otros materiales de construcción disponibles en la biblioteca.

Los organizadores informaron que la actividad está dirigida principalmente a niños en edad escolar y busca ofrecer un espacio seguro y educativo donde puedan desarrollar habilidades de diseño e imaginación mientras interactúan con otros participantes.

La actividad es gratuita y está dirigida a niños y jóvenes interesados en desarrollar su creatividad mediante la construcción con piezas LEGO.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8211.

Almuerzos gratuitos para niños

La Biblioteca Pública de White Plains ofrecerá almuerzos gratuitos para niños y jóvenes de hasta 18 años durante el verano, como parte de un programa destinado a garantizar el acceso a una alimentación saludable durante el período de vacaciones escolares.

El servicio estará disponible el lunes 6 de julio, entre las 11:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en las instalaciones de la biblioteca ubicadas en el 100 Martine Avenue.

Los organizadores informaron que los alimentos deberán consumirse dentro de la biblioteca y que la iniciativa está dirigida a niños, adolescentes y familias de la comunidad.

El evento forma parte de las actividades de salud y bienestar impulsadas por la institución, que busca apoyar a las familias locales durante los meses de verano.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 914-422-1400 o enviar un correo electrónico al librarian@whiteplainslibrary.org.