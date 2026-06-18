Elecciones Colombia 2026: ¿Dónde votar en Connecticut, NY y Nueva Jersey?

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BRIDGEPORT.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 ya tiene definidos los centros de votación para los colombianos en el exterior, especialmente en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

El proceso enfrenta a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda.

Según el calendario electoral, los consulados y puestos habilitados permitirán la participación de los ciudadanos que ya tienen su cédula inscrita en el exterior.

El voto anticipado en esta región se realiza entre el 15 y el 20 de junio de 2026, en horarios de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las sedes consulares de Nueva York y Nueva Jersey.

Las autoridades electorales han reiterado que solo podrán votar quienes hayan registrado previamente su documento en los consulados correspondientes, sin posibilidad de cambios de último momento.

El Consulado de Colombia en Nueva York será el principal punto de votación para los residentes de Nueva York y Connecticut, mientras que en Nueva Jersey el proceso se concentra en el Consulado de Newark.

Estos lugares funcionarán tanto para la votación anticipada como para la jornada oficial, bajo supervisión de la Registraduría y personal consular.

El día de la elección, el 21 de junio, también se habilitarán múltiples centros adicionales en los tres estados para facilitar el acceso de los votantes.

En Nueva York habrá sedes en barrios como Manhattan, Queens, White Plains y Port Chester, además de otras ubicaciones en Long Island. Connecticut contará con al menos un centro principal en Bridgeport, mientras que Nueva Jersey tendrá puntos distribuidos en ciudades como Newark, Paterson, Elizabeth, Hackensack y Trenton.

Las autoridades recomiendan a los votantes revisar con anticipación su lugar de votación y llegar con su cédula de ciudadanía colombiana, ya sea física o digital.

Además, recuerdan que el horario de atención en todos los centros es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin excepción, y que el proceso se realizará en una sola jornada, con posibilidad de voto anticipado en días previos.

El proceso electoral en el exterior hace parte de una logística más amplia que busca garantizar la participación de los colombianos residentes fuera del país, quienes representan una porción importante del censo electoral. Las autoridades insisten en que la organización de estos puntos busca evitar congestiones y asegurar que la jornada se desarrolle de forma ordenada y transparente.

LISTA DE LUGARES DONDE VOTAR (NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y CONNECTICUT)

NUEVA YORK

* Beacon High School — 522 W 44th St, New York, NY 10036.

* La Espiguita Soccer Academy — 1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717.

* PS 69 The Jackson Heights School — 77-02 37th Ave, Queens, NY 11372.

* El Centro Hispano — 295 Central Ave, White Plains, NY 10606.

* Hampton Bays (sede electoral) — 105 W Montauk Hwy, Suite C4, Hampton Bays, NY 11946.

* Port Chester Middle School — 113 Bowman Ave, Port Chester, NY 10573.

CONNECTICUT

* Burroughs Community Center — 2470 Fairfield Ave, Bridgeport, CT 06605.

NUEVA JERSEY

* Consulado de Colombia en Newark — 550 Broad St, Newark, NJ 07102.

* Great Falls Youth Center — 52 Front St, Paterson, NJ 07522.

* Hudson County Community College — 4800 JFK Blvd, Union City, NJ 07087.

* Hackensack Civic Center — 65 Central Ave, Hackensack, NJ 07601.

* Club Colombia Dover — 11 E Blackwell St, Dover, NJ 07801.

* St. Margaret Church — 6 Sussex Ave, Morristown, NJ 07960.

* Trenton Election Center — 3048 S Broad St, Trenton, NJ 08610.

* Elizabeth Public School #27 — 505 Morris Ave, Elizabeth, NJ 07208.

* Atlantic City — 3711 Atlantic Ave, Atlantic City, NJ 08401.