Se agota el tiempo para inscribirse en el período especial de Access Health CT

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STAMFORD.- Los consumidores de Connecticut que aún no cuentan con seguro médico tienen pocos días para aprovechar el período especial de inscripción de Access Health CT, creado para ayudar a las familias afectadas por la expiración de los subsidios federales ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Las autoridades estatales están instando a las personas elegibles a actuar cuanto antes para evitar quedarse sin cobertura médica.

El período especial comenzó el 1º de febrero y fue diseñado para ofrecer apoyo adicional a hogares cuyos costos de seguro aumentaron tras el fin de los subsidios federales implementados durante la pandemia. Connecticut destinó fondos estatales para compensar parte de esa pérdida y mantener los seguros más asequibles para miles de consumidores.

Entre quienes pueden beneficiarse se encuentran los hogares con ingresos entre el 100% y el 200% del Nivel Federal de Pobreza que no participan en el programa Covered CT, así como familias con ingresos superiores al 400% y hasta el 500% del Nivel Federal de Pobreza. Dependiendo de sus ingresos, los solicitantes pueden recibir subsidios estatales que reducen significativamente el costo mensual de sus primas.

Funcionarios de Access Health CT señalaron que miles de personas ya se han beneficiado de estas ayudas, pero advirtieron que muchas familias elegibles todavía no han completado el proceso de inscripción. La agencia ha ampliado sus esfuerzos de divulgación mediante navegadores comunitarios, equipos móviles de inscripción y asistencia en varios idiomas para llegar a más residentes.

La preocupación también aumenta debido a las propuestas de incrementos en las primas de los seguros de salud para 2027.

Varias aseguradoras han solicitado aumentos de dos dígitos, lo que podría elevar aún más los costos para miles de consumidores si no cuentan con subsidios o asistencia financiera.

Las autoridades recomiendan que las personas interesadas visiten el portal de Access Health CT o se comuniquen con sus centros de ayuda antes de que finalice el período especial de inscripción.

Quienes pierdan esta oportunidad podrían tener que esperar hasta el próximo período de inscripción abierta, salvo que experimenten un evento de vida que les permita calificar para una inscripción especial en el futuro. Para recibir asistencia telefónica, los consumidores pueden llamar al 1-855-805-4325, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Se ofrece asistencia en más de 100 idiomas.

Los consumidores sordos o con dificultades auditivas pueden utilizar el servicio TTY llamando al 1-855-789-2428 o llamar al 1-855-805-4325 a través de un operador de retransmisión.

Para obtener asistencia gratuita en línea, los consumidores pueden visitar AccessHealthCT.com.

También pueden chatear en vivo con un representante de servicio al cliente haciendo clic en el icono de “Live Chat” (chat en vivo) en el sitio web.

El chat en vivo está disponible de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:45 de la tarde.