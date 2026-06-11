Nueva York lanza “Kit de Árbitros” para proteger a trabajadores e inmigrantes durante el Mundial 2026

NUEVA YORK.- Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Nueva York presentó una innovadora iniciativa denominada “Kit de Árbitros”, diseñada para informar y proteger a trabajadores, inmigrantes, consumidores y visitantes sobre sus derechos durante el desarrollo del torneo. La medida busca garantizar que los beneficios del evento deportivo más importante del planeta alcancen también a las comunidades más vulnerables.

El programa utiliza el lenguaje universal del fútbol mediante tarjetas amarillas y rojas que contienen información práctica y de fácil comprensión sobre derechos laborales, asistencia migratoria, protección al consumidor y acceso a servicios gratuitos. Las autoridades municipales explicaron que el material fue creado para ser portátil, accesible y fácil de distribuir en toda la ciudad.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es que estará disponible en múltiples idiomas, entre ellos español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu, francés y wólof. El objetivo es llegar a la diversa población inmigrante de Nueva York y garantizar que la información sea comprendida por el mayor número posible de residentes y visitantes.

Las autoridades municipales señalaron que el kit ofrecerá orientación sobre cómo actuar ante posibles abusos laborales, fraudes al consumidor o situaciones relacionadas con el estatus migratorio. Además, incluirá números de contacto y recursos gratuitos para que las personas puedan obtener ayuda legal o asesoramiento cuando lo necesiten.

La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la ciudad para que el impacto económico y social del Mundial beneficie también a pequeños negocios, trabajadores inmigrantes y comunidades históricamente marginadas. Funcionarios locales han insistido en que el torneo debe representar una oportunidad para todos los neoyorquinos y no solo para las grandes empresas vinculadas al evento.

El lanzamiento del “Kit de Árbitros” ocurre en medio de un creciente debate nacional sobre los derechos de los inmigrantes y las condiciones laborales durante grandes eventos internacionales. Con millones de visitantes esperados para el Mundial 2026, Nueva York busca posicionarse como una ciudad anfitriona que promueve la inclusión, la protección de los derechos humanos y el acceso a información confiable para todas las personas.