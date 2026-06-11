Nueva York confirma qué documentos pueden usar los migrantes para obtener una licencia de conducir

NUEVA YORK.- El estado de Nueva York mantiene vigente una de las legislaciones más amplias del país para permitir que inmigrantes obtengan una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Gracias a la denominada “Ley de Luz Verde” (Green Light Law), miles de residentes pueden solicitar este documento presentando pruebas de identidad y residencia aceptadas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

De acuerdo con la normativa estatal, los solicitantes deben demostrar su identidad mediante documentos válidos emitidos por sus países de origen, entre ellos pasaportes vigentes, matrículas consulares y otros documentos oficiales reconocidos por el DMV. Además, es necesario presentar comprobantes de residencia en el estado de Nueva York para completar el trámite.

Las autoridades recuerdan que obtener una licencia de conducir estándar no requiere demostrar ciudadanía estadounidense ni poseer un número de Seguro Social. Esta medida fue implementada para mejorar la seguridad vial, garantizar que más conductores reciban capacitación adecuada y facilitar que los residentes puedan cumplir con los requisitos de registro y seguro de vehículos.

Sin embargo, el DMV aclara que estas licencias no equivalen a una identificación federal REAL ID ni pueden utilizarse para abordar vuelos nacionales o ingresar a determinadas instalaciones federales. Para esos fines, las personas deben contar con una REAL ID, una Licencia Mejorada (Enhanced Driver License) o un pasaporte válido.

La información difundida recientemente busca orientar a las comunidades migrantes sobre los documentos que pueden presentar al momento de solicitar una licencia y evitar confusiones relacionadas con los requisitos federales de identificación que entraron en vigor para viajes domésticos y otros trámites oficiales.

Defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que el acceso a una licencia de conducir facilita la movilidad, el acceso al empleo y la realización de actividades cotidianas para miles de familias en Nueva York. Asimismo, destacan que la ley continúa siendo una herramienta importante para promover la inclusión y la seguridad en las carreteras del Estado.

🪪 ¿Quiénes pueden solicitar la licencia?

Personas de 16 años o más

Inmigrantes sin importar su estatus migratorio

Residentes de Nueva York (deben vivir en el estado)

Personas sin número de Social Security (SSN) también pueden aplicar

también pueden aplicar Extranjeros con pasaporte o documentos de su país de origen

Personas con documentos migratorios temporales o legales (si aplica)

📄 Documentos que se pueden presentar

1. Identidad (uno o varios documentos)

Pasaporte válido (de cualquier país)

Licencia de conducir extranjera (vigente o vencida reciente)

Tarjeta consular

Acta o certificado de nacimiento (según el caso)

Documentos migratorios válidos (visa, I-94, etc.)

2. Prueba de residencia en Nueva York

Factura de servicios (luz, agua, gas)

Contrato de alquiler o arrendamiento

Estado de cuenta bancario

Carta oficial con dirección en NY

Cualquier documento oficial con tu dirección en el estado

3. Número de Seguro Social (SSN)

❌ NO es obligatorio para la licencia estándar

Si no tienes SSN, debes firmar una declaración jurada indicando que nunca te fue emitido

4. Otros requisitos generales

Llenar solicitud del DMV

Aprobar examen teórico (conocimientos)

Completar curso previo de manejo (5 horas)

Aprobar examen práctico de manejo

⚠️ Importante