Más de 130 personas forman una cadena humana en Bethel para defender la democracia

- Publicidad -

BETHEL.- Alrededor de 130 residentes y activistas comunitarios participaron el sábado pasado en una manifestación pacífica en el centro de Bethel, donde formaron una extensa cadena humana a lo largo de la Greenwood Avenue con el objetivo de expresar su respaldo a los valores democráticos y a la defensa de los derechos civiles.

La actividad marcó la edición número 66 de las concentraciones semanales conocidas como “Bethel Defends Democracy”.

Los participantes exhibieron pancartas y banderas con mensajes como “El presidente no es un rey”, “No Kings”, “Resist” y otras consignas en defensa de la democracia y en rechazo a las tendencias autoritarias.

Durante varias horas, numerosos conductores que transitaban por la zona mostraron su apoyo haciendo sonar las bocinas y saludando a los manifestantes, mientras la cadena humana recorría el corazón del centro de la ciudad.

La movilización se llevó a cabo pocos días después de una operación de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en la cercana ciudad de Danbury, donde, según organizaciones comunitarias, varias personas fueron detenidas.

Los organizadores del evento señalaron que estas acciones generan temor entre las familias inmigrantes y dificultan que muchas personas acudan a sus trabajos, escuelas o tribunales por miedo a ser arrestadas.

Durante el acto, representantes de diferentes organizaciones regionales, entre ellas Ridgefield Resistance, Danbury Unites for Immigrants, ACT Local NWCT y Fairfield Indivisible, destacaron la importancia de mantener la unidad comunitaria frente a los desafíos actuales.

Los oradores insistieron en que la defensa de la democracia también implica proteger a los vecinos, promover el debido proceso y garantizar el respeto a la dignidad humana.

Los organizadores resaltaron que la protesta se desarrolló de manera completamente pacífica y organizada.

Voluntarios identificados con chalecos de seguridad supervisaron el desarrollo de la actividad para garantizar que no se bloquearan aceras, entradas de vehículos ni el acceso a los comercios locales.

Además de la manifestación, los asistentes realizaron una colecta de alimentos no perecederos y productos básicos destinados al banco de alimentos de Bethel.

Al concluir la jornada, los responsables del movimiento afirmaron que la amplia participación y las muestras de apoyo recibidas reflejan una creciente preocupación ciudadana por la protección de las libertades civiles y los derechos de las comunidades inmigrantes.

Las concentraciones de “Bethel Defends Democracy” continuarán realizándose cada semana en el centro de la ciudad, con el propósito de fomentar la participación cívica y el compromiso comunitario.