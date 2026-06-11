Impulsan campaña en Bridgeport para informar a jóvenes sobre una vía humanitaria hacia la residencia permanente

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes en Bridgeport han lanzado una nueva iniciativa para dar a conocer una opción migratoria poco conocida que podría ayudar a ciertos jóvenes menores de 21 años a obtener la residencia permanente en los Estados Unidos.

El esfuerzo busca educar a familias y adolescentes que podrían calificar para este beneficio, pero que desconocen su existencia.

La campaña se centra en el programa conocido como Special Immigrant Juvenile Status o Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJS), una protección diseñada para menores que han sufrido abandono, negligencia o abuso por parte de uno o ambos padres.

Este mecanismo permite que algunos jóvenes inmigrantes puedan solicitar posteriormente la residencia legal permanente, conocida como “green card”.

Según los promotores de la iniciativa, muchos jóvenes elegibles no acceden al beneficio porque no reciben orientación legal a tiempo.

El proceso requiere cumplir con varios requisitos y, en muchos casos, obtener primero una orden de un tribunal estatal que determine que la reunificación con uno o ambos padres no es viable debido a situaciones de abuso, negligencia o abandono.

Los organizadores están realizando sesiones informativas y actividades de alcance comunitario en Bridgeport para explicar los pasos necesarios y conectar a las familias con abogados y organizaciones especializadas en inmigración.

La meta es que más jóvenes puedan conocer sus derechos antes de cumplir los 21 años, edad límite para acceder a este tipo de protección.

Defensores de la comunidad inmigrante señalaron que el acceso a información confiable es fundamental, especialmente en un contexto en el que muchas familias enfrentan incertidumbre sobre su situación migratoria. También destacaron que la desinformación puede impedir que personas elegibles aprovechen programas creados específicamente para proteger a menores vulnerables.

La nueva campaña busca ampliar el conocimiento sobre esta vía humanitaria y garantizar que los jóvenes que califican reciban asistencia legal oportuna. Los organizadores esperan que el esfuerzo contribuya a que más adolescentes y jóvenes inmigrantes puedan regularizar su situación y construir un futuro estable en Estados Unidos.

Para solicitar, participar en el programa o obtener más información pueden ingresar a la web https://www.uscis.gov/working-in-US/eb4/SIJ.