Ayuda temporal para miles de familias afectadas por cambios en cupones de alimentos

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HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció un nuevo programa de asistencia alimentaria destinado a apoyar a unas 25,000 personas que perderán sus beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), debido a recientes cambios en las normas federales de elegibilidad.

La iniciativa contará con una inversión estatal de 8.5 millones de dólares y busca aliviar el impacto económico que enfrentarán miles de hogares.

Como parte del plan, los beneficiarios recibirán una tarjeta de compra de alimentos con un valor único de 300 dólares, la cual podrá utilizarse en supermercados para adquirir productos autorizados.

Las autoridades estatales explicaron que, aunque esta ayuda no reemplaza por completo los beneficios mensuales de SNAP, servirá como un apoyo temporal mientras las familias buscan recuperar su elegibilidad o adaptarse a las nuevas reglas.

Los cambios federales endurecen los requisitos laborales para ciertos adultos sin dependientes y limitan las excepciones que anteriormente podían aplicarse en zonas con altos índices de desempleo.

Según el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, estas modificaciones afectarán especialmente a trabajadores de bajos ingresos, adultos de entre 55 y 64 años, jóvenes que salen del sistema de acogida, personas sin hogar y otros grupos vulnerables.

El programa será administrado por el Departamento de Servicios Sociales del estado en colaboración con varias agencias comunitarias, que se encargarán de la distribución de las tarjetas y de orientar a los afectados sobre cómo recuperar el acceso a los beneficios federales cuando sea posible. Además, el estado destinará recursos adicionales para cubrir los costos administrativos y las labores de asistencia.

Durante el anuncio, Lamont aseguró que Connecticut no permanecerá indiferente ante las dificultades económicas que enfrentan miles de familias.

Funcionarios estatales destacaron que el objetivo es evitar que las personas más vulnerables sufran inseguridad alimentaria mientras se implementan las nuevas disposiciones federales.

La medida ha sido recibida positivamente por organizaciones comunitarias y defensores de la seguridad alimentaria, quienes consideran que el programa ofrecerá un alivio inmediato a miles de residentes.

No obstante, advirtieron que el beneficio único de 300 dólares no sustituye la ayuda mensual que muchos hogares recibían a través de SNAP, por lo que continúan solicitando soluciones de largo plazo para enfrentar el aumento del costo de los alimentos.