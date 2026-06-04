Daddy Yankee: “Bad Bunny sólo está apoyando a una élite, ya vendió su alma”

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Por Pablo Lorente Álvarez

Bad Bunny se encuentra en uno de los momentos cumbre de su carrera musical. Con su gira, Debí tirar más fotos World Tour, el cantante puertorriqueño se encuentra tomando los principales estadios de España con miles de fans esperando con ansia sus conciertos. Sin embargo, cuando uno se encuentra en la cima, es difícil no perder de vista lo que se encuentra en las bases de uno mismo.

Algo así debe pensar Daddy Yankee, uno de los reguetoneros más influyentes a nivel mundial y considerado como uno de los máximos exponentes del género. Para él, quien llegó a colaborar con la nueva estrella en la canción de Vuelve, el ‘Conejo Malo’ ha perdido el norte y se ha olvidado de lo que verdaderamente importa.

En el podcast de Molusco TV, el reguetonero conversó con el presentador del espacio por más de una hora dejando una serie de titulares demoledores. Se trataron temas como su nuevo disco, su versión más religiosa y el éxito de Bad Bunny, entre otras cuestiones. Sin embargo, fue esta última la que ha generado un mayor revuelo debido al actual éxito del artista.

Según Daddy Yankee, tras ganar tres premios en la ceremonia de los Grammy y actuar en el descanso de la Super Bowl, el cantante hizo “cosas terribles” para conseguir hacerse con estos logros. “Yo intenté hablar con él, pero ya vendió su alma”, aseguró el puertorriqueño en el podcast.

Durante su intervención, el padre del reguetón exclamó: “Bad Bunny asegura que él representa a los latinos, pero la verdad es que él solo está apoyando a una élite que hace cosas terribles con nuestros niños”. Así mismo, Daddy Yankee aseguro no importarle las consecuencias de cargar tan duramente contra el actual rey: “Prefiero incomodar a quedarme callado”.