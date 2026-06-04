Línea “988” reduce un 18% el suicidio entre adolescentes y jóvenes en CT

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HARTFORD.- El estado de Connecticut registró una reducción significativa en las tasas de suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes, con una caída del 18% desde la implementación de la línea de crisis “988” en 2022, según datos recientes difundidos por autoridades estatales y análisis basados en estudios de salud pública.

Este descenso ha sido observado especialmente en el grupo de 15 a 34 años, considerado uno de los más vulnerables a nivel nacional.

De acuerdo con la información presentada, el análisis proviene de estudios comparativos que contrastan las cifras actuales con las proyecciones esperadas antes de la creación del sistema “988”.

A nivel nacional, la reducción promedio en este grupo poblacional fue de alrededor del 11%, lo que coloca a Connecticut por encima del promedio debido al alto uso del servicio en el Estado. Investigadores señalan que los estados con mayor volumen de llamadas al 988 han experimentado los mayores descensos en muertes por suicidio.

Uno de los factores clave detrás de esta tendencia es el fuerte aumento en el uso del sistema de crisis.

En Connecticut, las llamadas, mensajes y chats hacia el “988” han crecido de manera exponencial desde su lanzamiento, con incrementos que superan el 300% en los últimos años. Solo en un periodo reciente se reportaron más de 3,000 contactos por chat y texto, una modalidad muy utilizada por adolescentes.

Las autoridades también destacan la eficiencia del sistema en el estado, donde aproximadamente el 97% de las llamadas al “988” son respondidas en menos de cinco segundos. Además, menos del 1% de los casos requieren intervención de emergencias, lo que indica que la mayoría de las crisis se manejan mediante apoyo emocional directo y planes de seguridad sin necesidad de traslado a hospitales o policía.

Otro dato relevante es el impacto percibido por los usuarios del servicio: más del 95% de las personas que contactan la línea en Connecticut reportan una disminución en su nivel de crisis durante la llamada. Este indicador refuerza la idea de que el acompañamiento inmediato puede ser decisivo para prevenir desenlaces fatales, especialmente entre jóvenes que atraviesan episodios de depresión o ansiedad.

Pese a los avances, los expertos advierten que la salud mental juvenil sigue siendo un desafío en el Estado.

Aproximadamente uno de cada cinco adolescentes en Connecticut ha reportado episodios de depresión mayor en los últimos años, lo que mantiene la preocupación sobre la demanda futura del sistema.

Por ello, autoridades y organizaciones sociales insisten en la necesidad de seguir fortaleciendo el financiamiento y la expansión de servicios como el

“988” para sostener esta tendencia positiva.