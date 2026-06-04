Incertidumbre migratoria crece en los Estados Unidos mientras aumentan las deportaciones y se saturan las cortes

WASHINGTON DC.- La situación de millones de inmigrantes en Estados Unidos atraviesa uno de los períodos de mayor tensión de los últimos años. Desde el regreso de una política de aplicación más estricta de las leyes migratorias en 2025, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han intensificado en numerosas ciudades, incluyendo grandes áreas metropolitanas y comunidades rurales. Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración reportan un aumento en los arrestos dentro de lugares de trabajo, comparecencias judiciales y operativos comunitarios.

Datos recopilados por analistas independientes indican que, durante los primeros seis meses del año fiscal 2026 (del 1 de octubre de 2025 al 4 de abril de 2026), ICE llevó a cabo aproximadamente 234,000 deportaciones o remociones, una cifra que representa un incremento cercano al 74% respecto al mismo período del año anterior. De mantenerse ese ritmo, el total anual podría superar ampliamente las 400,000 deportaciones, convirtiéndose en uno de los años de mayor actividad migratoria de la última década.

Al mismo tiempo, las cortes de inmigración enfrentan una crisis de capacidad. Según los registros más recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), existen alrededor de 3.29 millones de casos pendientes en el sistema migratorio estadounidense. De ellos, más de 2.3 millones corresponden a solicitudes de asilo, lo que ha provocado que muchas personas deban esperar varios años para recibir una audiencia definitiva.

La acumulación de expedientes ha generado preocupación entre organizaciones legales, que advierten que el aceleramiento de ciertos procedimientos podría afectar el debido proceso. Diversos observadores han señalado que algunas cortes están aumentando el número diario de audiencias y reduciendo los tiempos disponibles para la preparación de los casos, mientras el gobierno continúa contratando más jueces y personal para intentar disminuir el retraso histórico.

Otro aspecto que ha llamado la atención es el perfil de las personas sujetas a procedimientos de deportación. Datos de TRAC muestran que, en el año fiscal 2026, apenas una pequeña proporción de los nuevos casos iniciados en las cortes migratorias está relacionada con acusaciones de actividad criminal grave. La mayoría corresponde a personas cuyo principal señalamiento es una presunta violación administrativa de las leyes migratorias.

Paralelamente, los centros de detención migratoria continúan operando con altos niveles de ocupación. Informes publicados durante mayo de 2026 estiman que cerca de 60,000 personas permanecen detenidas bajo custodia migratoria mientras esperan decisiones judiciales o la ejecución de una orden de expulsión. Organizaciones humanitarias han expresado preocupación por las condiciones de algunos centros y por el acceso a servicios médicos y representación legal.

En los últimos meses también se han conocido casos que han generado un fuerte debate público sobre el funcionamiento del sistema. Uno de ellos ocurrió en Carolina del Norte, donde un juez emitió una orden de deportación contra un joven hondureño fallecido, situación que fue ampliamente criticada por abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes como un reflejo de las fallas administrativas y la enorme presión que enfrenta el sistema judicial migratorio.

El gobierno federal, por su parte, sostiene que el fortalecimiento de las operaciones de ICE busca garantizar el cumplimiento de la ley y reforzar la seguridad nacional. Las autoridades han anunciado una expansión de personal y programas de capacitación para nuevos agentes, en un esfuerzo por incrementar la capacidad operativa de la agencia frente al aumento de las órdenes de detención y deportación.

Mientras tanto, abogados de inmigración recomiendan a las personas con procesos pendientes mantener actualizada su dirección ante las autoridades migratorias, asistir a todas las audiencias programadas y buscar asesoría legal especializada. Diversas organizaciones sin fines de lucro continúan ofreciendo orientación gratuita o de bajo costo, especialmente para solicitantes de asilo y familias con menores de edad.

A fecha del 4 de junio de 2026, el panorama migratorio en Estados Unidos sigue marcado por un equilibrio complejo entre el fortalecimiento de la aplicación de las leyes y los desafíos humanitarios y administrativos que enfrenta el sistema. Con millones de casos aún sin resolver y un ritmo creciente de deportaciones, expertos coinciden en que la presión sobre las cortes y sobre las comunidades inmigrantes probablemente continuará durante el resto del año fiscal.