EVENTOS COMUNITARIOS

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Reunión informativa sobre el proyecto de Eversource

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford será sede de una sesión informativa comunitaria sobre el proyecto de modernización eléctrica de Eversource, el cual contempla la sustitución de líneas subterráneas de transmisión de 115 kilovoltios en distintos sectores de la ciudad.

El evento se realizará el viernes 5 de junio, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la sucursal Harry Bennett Branch, en 115 Vine Road, Stamford, donde residentes del área podrán conocer detalles del proyecto, hacer preguntas y dialogar con representantes de la compañía energética.

Durante la reunión se explicarán los alcances del proyecto de infraestructura, que incluye trabajos de reemplazo de líneas eléctricas subterráneas y mejoras en la red de distribución, con horarios de construcción que generalmente van de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a sábado en distintas zonas de Stamford.

Para más información o consultas adicionales, las personas pueden comunicarse directamente con Eversource al 1-800-793-2202 o escribir al correo electrónico projectinfo@eversource.com.

Además, se puede consultar información oficial del proyecto en el sitio web del gobierno de Stamford, en https://www.stamfordct.gov/Home/Components/News/News/2451/15.

Seguridad en internet y uso básico de computadoras

La Biblioteca Pública de White Plains realizará el taller gratuito sobre seguridad en internet y uso básico de computadoras, el jueves 11 de junio, de 2:00 a 3:00 de la tarde, en el Edge Media Lab de su sede principal ubicada en 100 Martine Avenue, White Plains.

La sesión será impartida por Adrián y está diseñada para ayudar a los participantes a mejorar sus habilidades digitales básicas mientras aprenden a navegar de forma segura en internet.

Durante el taller, los asistentes recibirán orientación sobre cómo evitar estafas en línea, proteger su información personal, navegar sitios web de manera segura y acceder a portales digitales esenciales, incluyendo servicios gubernamentales y comunitarios.

La actividad es gratuita y abierta al público.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 914-422-1400 o enviar un correo electrónico a librarian@whiteplainslibrary.org.

Conversación comunitaria en inglés y español

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook llevará a cabo el evento comunitario “Spanish-English Conversation Exchange” el sábado 20 de junio, de 10:00 de la mañana a 12:30 de la tarde, en su sede ubicada en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, la actividad está diseñada como un espacio de intercambio lingüístico en el que los participantes conversarán durante 45 minutos en inglés y 45 minutos en español, promoviendo el aprendizaje práctico de ambos idiomas en un ambiente comunitario y accesible.

Aunque se recomienda un nivel intermedio de conversación, el evento está abierto a todos los niveles, e incluso quienes no se sientan cómodos hablando pueden asistir para escuchar y practicar.

Para mayor información pueden llamar al 914-939-6710.

Música gratuita en vivo en centro de la ciudad

El evento comunitario Make Music Fairfield se celebrará el domingo 21 de junio, como parte del Día Mundial de la Música, con presentaciones gratuitas al aire libre en distintos puntos del centro de Fairfield.

Durante todo el día, de 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde (y en algunos puntos hasta las 8:00 a 10:00 de la noche), músicos locales, estudiantes y bandas regionales ofrecerán conciertos en plazas, calles y espacios públicos, incluyendo zonas como la Old Post Road y áreas cercanas a la Biblioteca Pública de Fairfield, con el objetivo de promover el acceso libre a la cultura y la participación comunitaria.

De acuerdo con los promotores, el evento es gratuito y abierto al público, y para información adicional los interesados pueden comunicarse con la Biblioteca Pública de Fairfield al 203-256-3155 o escribir al correo mcoe@fplct.org.

Más información está disponible en la web https://www.experiencefairfieldct.org/make-music-day.

Fairfield Dog Days

El evento comunitario Fairfield Dog Days 2026 se celebrará el domingo 28 de junio, de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Old Town Hall Green, 611 Old Post Road, Fairfield.

Se trata de un festival gratuito organizado por la Fairfield Chamber of Commerce junto a Pet Pantry Warehouse, que reúne a familias, amantes de los animales y organizaciones de rescate en una jornada dedicada a la comunidad y a las mascotas.

De acuerdo con los promotores, el festival contará con actividades para todas las edades, incluyendo zonas de juegos para perros, concursos, música en vivo, food trucks, feria de vendedores locales, y espacios educativos de adopción de mascotas.

Además, participarán organizaciones de rescate animal como Adopt-A-Dog y otras asociaciones locales.

Para consultas o información adicional, los organizadores pueden ser contactados al teléfono 203-869-6444 o por correo electrónico en info@ppwpet.com.