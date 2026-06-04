Aprueban presupuesto récord estatal para educación y familias

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NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, logró la aprobación del presupuesto estatal para el año fiscal 2027, un plan de gastos valorado en aproximadamente 269 mil millones de dólares, considerado uno de los más grandes en la historia del Estado.

La administración aseguró que el presupuesto está enfocado en reducir costos para las familias, fortalecer la seguridad pública y ampliar las oportunidades económicas para millones de neoyorquinos.

Entre las inversiones más destacadas figura un aumento de 1.7 mil millones de dólares para cuidado infantil, elevando la inversión total en este sector a 4.5 mil millones de dólares.

El objetivo es avanzar hacia un sistema de cuidado infantil universal, ampliar los subsidios para decenas de miles de familias y garantizar acceso a programas preescolares para más niños en todo el Estado.

Las autoridades estiman que cerca de 100,000 menores adicionales podrían beneficiarse de estos programas.

El presupuesto también incluye un programa de alivio energético de 1,000 millones de dólares mediante cheques de reembolso para ayudar a los hogares a enfrentar el aumento de los costos de electricidad y servicios públicos.

Según el plan, parejas con ingresos inferiores a 150,000 dólares recibirán hasta 200 dólares, mientras que otros hogares elegibles podrán obtener pagos de hasta 150 dólares.

Además, se implementarán nuevas medidas para controlar aumentos en las tarifas de las compañías de servicios públicos.

En materia de seguridad, el estado destinará más de 900 millones de dólares a programas de seguridad pública y prevención del crimen.

El presupuesto también incorpora legislación pionera para combatir la fabricación y posesión de armas fantasma impresas en 3D y armas automáticas caseras.

Asimismo, incluye nuevas protecciones para inmigrantes y medidas destinadas a reducir el fraude en los seguros de automóviles, una de las causas señaladas por el gobierno para el aumento de las primas.

Otro componente importante es el apoyo económico a sectores afectados por políticas federales.

El presupuesto crea un programa de 30 millones de dólares para ayudar a agricultores afectados por aranceles federales y destina 51 millones de dólares a programas de prevención del hambre.

A esto se suman 55 millones de dólares para el programa Nourish New York, que distribuye alimentos producidos localmente a bancos de alimentos y organizaciones comunitarias.

La Gobernadora también destacó beneficios fiscales para trabajadores y familias.

El presupuesto elimina el impuesto estatal sobre hasta 25,000 dólares en propinas para trabajadores elegibles, aumenta el Crédito Tributario por Hijos hasta 1,000 dólares anuales para menores de cuatro años y mantiene programas de comidas escolares gratuitas.

Hochul afirmó que estas medidas buscan aliviar la presión económica que enfrentan los residentes ante el aumento del costo de vida y las incertidumbres económicas nacionales.