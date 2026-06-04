América Latina en 2026: crecimiento moderado, desigualdad persistente y un desarrollo marcado por fuertes contrastes entre países

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BOGOTA.- América Latina atraviesa en 2026 un escenario económico y social complejo, marcado por un crecimiento moderado, persistentes desigualdades y tensiones políticas internas y externas. Según organismos como la CEPAL, el Banco Mundial y el FMI, la región mantiene una expansión económica baja pero estable, con un crecimiento promedio cercano al 2,2%–2,3% del PIB en 2026, por debajo del promedio global de economías emergentes.

En términos generales, el crecimiento regional se sostiene principalmente por el consumo interno y ciertos sectores exportadores vinculados a materias primas como el litio, el cobre y los hidrocarburos. Sin embargo, la inversión privada sigue siendo débil debido a la incertidumbre política, el alto costo del crédito y la falta de reformas estructurales en varios países.

La inflación en la región ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los picos de años anteriores, pero sigue siendo un problema en economías específicas. Países como Argentina y Venezuela continúan enfrentando distorsiones económicas importantes, mientras que otras economías como México, Brasil y Chile mantienen niveles de inflación más controlados gracias a políticas monetarias más restrictivas.

En el plano social, la pobreza y la informalidad laboral siguen siendo desafíos estructurales. Aproximadamente una de cada cuatro personas en América Latina vive en situación de vulnerabilidad económica o pobreza, con fuertes diferencias entre zonas urbanas y rurales. La desigualdad de ingresos continúa siendo una de las más altas del mundo, lo que limita el impacto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza.

A nivel político, la región muestra una fuerte fragmentación ideológica, con gobiernos de izquierda, centro y derecha coexistiendo en medio de crisis de gobernabilidad en algunos países. Esto ha dificultado la implementación de políticas económicas de largo plazo, especialmente en áreas como reforma fiscal, inversión pública y combate a la corrupción.

En materia de comercio exterior, América Latina se ha visto beneficiada por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, especialmente con el fenómeno del “nearshoring”, que ha impulsado la inversión en México y en países de Centroamérica. Sin embargo, la región aún no logra integrarse plenamente como bloque económico competitivo frente a Asia o Europa.

Las diferencias entre países siguen siendo muy marcadas. Economías como Brasil, México, Chile, Colombia y Perú concentran la mayor parte del PIB regional, mientras que naciones más pequeñas dependen en gran medida de remesas, turismo o recursos naturales. En contraste, países como Haití y Venezuela enfrentan profundas crisis estructurales que limitan su crecimiento y estabilidad.

En el ámbito energético y de precios internacionales, la región ha tenido que aplicar distintas estrategias para enfrentar el aumento global de costos, incluyendo subsidios, controles de precios o ajustes fiscales, lo que ha generado resultados mixtos en la estabilidad económica y social.

Las perspectivas a mediano plazo indican que América Latina podría crecer de forma moderada pero constante si logra aumentar la productividad, mejorar la educación, reducir la informalidad y atraer mayor inversión extranjera. Sin estas reformas, los expertos advierten que la región podría quedar atrapada en un ciclo de bajo crecimiento cercano al 2% anual.

Ranking aproximado de desarrollo en América Latina (de más desarrollado a más pobre, según PIB per cápita, estabilidad macroeconómica e indicadores sociales recientes):

Chile Uruguay Panamá Costa Rica Argentina México Brasil Colombia Perú República Dominicana Ecuador Paraguay Bolivia El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Haití

Este ranking es orientativo y puede variar según el indicador (PIB per cápita, desigualdad, IDH o pobreza extrema), pero refleja el patrón general de desarrollo económico y social en la región en 2026.