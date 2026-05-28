Un espectáculo natural inesperado: mares que brillan de azul intenso sorprenden en distintas costas del mundo

Un fenómeno natural ha captado la atención de habitantes y turistas en diferentes partes del planeta: el mar “encendido” con un resplandor azul eléctrico durante la noche. Este evento, asociado a la presencia de organismos microscópicos, ha sido reportado en playas de Asia, América y Europa en las últimas semanas, generando asombro en redes sociales por sus impactantes imágenes.

El fenómeno está relacionado con la Bioluminescence, un proceso biológico mediante el cual algunos organismos marinos producen luz propia. En este caso, pequeñas algas conocidas como dinoflagelados reaccionan al movimiento del agua, creando destellos brillantes que parecen “olas de neón” al romper en la orilla.

En lugares como Maldivas, Puerto Rico y ciertas zonas del sudeste asiático, los visitantes han descrito la experiencia como “caminar sobre estrellas reflejadas en el océano”. Videos virales muestran personas nadando en aguas que se iluminan con cada movimiento, generando una escena que muchos consideran casi irreal.

Científicos explican que este tipo de eventos puede intensificarse por factores como el aumento de nutrientes en el agua, cambios de temperatura o corrientes oceánicas específicas. Aunque suele ser un fenómeno natural estacional, su aparición simultánea en distintos puntos del mundo ha llamado la atención de la comunidad científica.

A pesar de su belleza, los expertos advierten que en algunos casos estas floraciones pueden estar asociadas a cambios ambientales que requieren monitoreo, ya que no siempre son completamente inofensivas para la vida marina. Sin embargo, en la mayoría de situaciones observadas recientemente, no se han reportado efectos negativos graves.

Mientras tanto, el fenómeno continúa fascinando a millones de personas, convirtiéndose en una de las postales naturales más compartidas del momento. Las imágenes del mar brillando en la oscuridad recuerdan que, incluso en un mundo altamente tecnológico, la naturaleza aún guarda espectáculos que parecen sacados de la ciencia ficción.