Población latina sigue creciendo en CT y transforma mapa demográfico del Estado

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NORWALK.- La población latina e hispana en Connecticut continúa aumentando y consolidándose como el grupo minoritario más grande del Estado.

Datos recientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) muestran que los hispanos representan ya cerca del 18% de la población estatal, con más de 660 mil personas identificadas como latinos o hispanos.

En comparación con años anteriores, el crecimiento ha sido sostenido y superior al de otros grupos demográficos.

Entre 2018 y 2023, Connecticut registró un incremento aproximado de 80 mil personas hispanas, equivalente a un crecimiento cercano al 14%.

Este aumento ocurrió incluso en municipios donde la población general se mantuvo estable o disminuyó ligeramente. Analistas demográficos consideran que la inmigración y el crecimiento natural de familias latinas han sido factores determinantes.

La comunidad puertorriqueña sigue siendo la más numerosa dentro de la población hispana del Estado.

Según cifras estatales y federales, los puertorriqueños representan más de la mitad de los latinos residentes en Connecticut. Les siguen los dominicanos, mexicanos, colombianos y ecuatorianos, grupos que han mostrado un crecimiento constante durante la última década.

La ciudad de Hartford continúa siendo uno de los principales centros de población latina del Estado. Allí, los puertorriqueños mantienen una presencia histórica y cultural significativa.

En varios sectores de la capital estatal, los latinos representan más de la mitad de los residentes, consolidando a Hartford como uno de los núcleos hispanos más importantes de Nueva Inglaterra.

En Bridgeport, la población hispana también ha aumentado en los últimos años, especialmente entre familias dominicanas y ecuatorianas. Las estadísticas muestran que la comunidad latina ha contribuido de manera importante al crecimiento económico local mediante pequeños negocios, restaurantes y empresas familiares que generan empleo en distintos vecindarios.

La ciudad de New Haven registra actualmente una población hispana cercana al 31% de sus habitantes. Entre 2022 y 2024, la ciudad mostró un crecimiento poblacional moderado de alrededor del 1.1 %, impulsado en parte por el aumento de residentes latinos y jóvenes familias inmigrantes.

En Stamford, la población latina ha mantenido una tendencia estable, aunque con un crecimiento gradual relacionado principalmente con trabajadores provenientes de países sudamericanos como Colombia, Perú y Ecuador.

Stamford continúa siendo una de las ciudades con mayores oportunidades laborales para inmigrantes hispanos en sectores de servicios, construcción y hospitalidad.

Por su parte, Danbury se ha convertido en uno de los principales destinos para comunidades brasileñas, ecuatorianas y mexicanas.

La ciudad de Norwalk también refleja el crecimiento sostenido de la comunidad latina en Connecticut. Actualmente, los hispanos representan cerca del 30 % de la población local, con una fuerte presencia de residentes provenientes de Ecuador, Guatemala, México, Colombia y República Dominicana.

Durante los últimos años, la población latina en Norwalk ha mostrado un aumento gradual, impulsado principalmente por la llegada de familias trabajadoras vinculadas a los sectores de construcción, restaurantes, servicios y comercio.

Vecindarios como South Norwalk y East Norwalk concentran una parte importante de esta comunidad, que además ha incrementado su participación en escuelas, pequeños negocios y actividades cívicas de la ciudad.

Aunque algunos sectores en Connecticut han mostrado estabilidad poblacional, las estadísticas reflejan que la presencia latina sigue aumentando año tras año, especialmente en áreas suburbanas donde nuevas familias se han establecido debido al costo relativamente más accesible de la vivienda.

Especialistas señalan que el crecimiento hispano contrasta con la disminución de la población blanca no hispana en Connecticut. Entre 2018 y 2023, el estado perdió más de 150 mil residentes blancos, mientras la comunidad latina siguió expandiéndose. Esta transformación está modificando el perfil cultural, económico y educativo de numerosas ciudades y distritos escolares.

Las proyecciones demográficas indican que la población latina seguirá creciendo durante los próximos años en Connecticut. Organizaciones comunitarias y autoridades estatales consideran que esta comunidad tendrá un papel cada vez más relevante en la economía, la política y la fuerza laboral estatal. Actualmente, casi uno de cada cinco habitantes de Connecticut es hispano o latino, una cifra que continúa aumentando de manera constante.