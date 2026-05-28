NY blinda a inmigrantes con 24 nuevas reglas

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NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York anunció un paquete de 24 nuevas reglas destinadas a reforzar sus políticas santuario y limitar la cooperación con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Las medidas fueron impulsadas por el alcalde Zohran Mamdani y buscan ampliar la protección para migrantes en escuelas, hospitales, refugios y oficinas gubernamentales.

Entre los cambios más importantes se encuentra la suspensión de los reportes diarios automáticos que el Departamento Correccional enviaba al ICE sobre ciertos inmigrantes detenidos.

Las autoridades municipales argumentaron que ese intercambio de información no tenía una base legal clara y que contradecía el espíritu de las leyes santuario de la ciudad.

Las nuevas directrices también obligan a que empleados públicos, trabajadores sociales y personal de bienestar infantil reciban capacitación anual sobre las restricciones legales que impiden colaborar con operativos migratorios federales.

El objetivo es que los funcionarios sepan cómo actuar si agentes del ICE intentan ingresar a instalaciones municipales o solicitar información migratoria de familias y menores.

Además, los refugios para personas sin hogar y otras propiedades administradas por la ciudad deberán implementar protocolos especiales para controlar el acceso de agentes federales.

Los hospitales públicos y centros de salud tendrán mecanismos específicos para proteger a pacientes migrantes bajo custodia o en situación vulnerable.

Las medidas han generado fuertes reacciones políticas. Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron las reglas y aseguraron que ayudarán a reducir el miedo de miles de familias indocumentadas. Sin embargo, asociaciones policiales y alguaciles del estado advirtieron que limitar la cooperación con el ICE podría dificultar investigaciones criminales y la coordinación entre agencias.

La decisión convierte nuevamente a Nueva York en uno de los principales bastiones de protección para migrantes en Estados Unidos, en medio de un intenso debate nacional sobre inmigración y políticas santuario.

El paquete de reglas refuerza la postura de la ciudad frente a las políticas federales de deportación y marca un nuevo choque político entre autoridades locales y el gobierno federal.

Las 24 reglas anunciadas por Nueva York

1- Fin de los reportes diarios automáticos al ICE.

2- Capacitación anual obligatoria para personal de bienestar infantil.

3- Auditorías para evitar referencias indebidas al estatus migratorio.

4- Nuevos controles de acceso del ICE a refugios municipales.

5- Restricciones para compartir información migratoria.

6- Protocolos especiales en hospitales públicos.

7- Protección reforzada para menores migrantes.

8- Revisión legal obligatoria antes de colaborar con el ICE.

9- Limitación del acceso del ICE a edificios municipales.

10- Nuevas guías para escuelas públicas.

11- Prohibición de cooperación sin orden judicial válida.

12- Mayor supervisión de agencias correccionales locales.

13- Capacitación continua para empleados municipales.

14- Protección de datos familiares de migrantes.

15- Restricciones a interrogatorios migratorios en refugios.

16- Nuevos procedimientos para trabajadores sociales.

17- Protocolos de privacidad en hospitales y clínicas.

18- Revisión periódica de cumplimiento de leyes santuario.

19- Refuerzo de asistencia legal para inmigrantes detenidos.

20- Supervisión independiente de reportes migratorios.

21- Prohibición de entregar detenidos sin autorización judicial.

22- Actualización anual de políticas internas municipales.

23- Coordinación especial entre agencias de servicios sociales.

24- Programas educativos sobre derechos de inmigrantes para empleados públicos.