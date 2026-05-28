JLo estrena mansión de 18MM de dólares tras su divorcio de Ben Affleck

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Jennifer López se mudó por fin a la casa de soltera de 18 millones de dólares que compró en Hidden Hills, California, el año pasado tras su divorcio de Ben Affleck.

Tras un año de reformas, la impresionante mansión cumple por fin con los estándares de la cantante, que vuelve a disfrutar de la vida como madre soltera.

Al respecto, una fuente declaró al Daily Mail: “Jennifer vive en su nueva propiedad y está encantada con ella porque es como su propia casa de ensueño. Es muy femenina y divertida, con colores rosa y blanco. Es encantadora. Está en la luna y realmente está viviendo su ‘etapa feliz’ sin nadie que le diga qué hacer o cómo comportarse. Es libre. También le encanta que la casa le recuerde a su propiedad de los Hamptons, con la que está muy contenta y donde ha pasado tantos momentos familiares maravillosos”.

La artista de 56 años compartió las primeras fotos del interior de la finca situada a las afueras de Los Ángeles, en el exclusivo enclave de Hidden Hills, donde entre sus vecinos se encuentran Kim Kardashian y Kylie Jenner.

La actriz de The Office Romance fue vista con un diminuto bikini blanco en el jardín trasero de la casa blanca de dos plantas mientras se daba un chapuzón en la piscina.

La foto fue tomada en una fiesta en casa, en la que también aparecían sus gemelos adolescentes, Max y Emme —que tiene en común con su exmarido Marc Anthony—, su madre Guadalupe, su padre David, su representante Benny Medina y su profesora de canto Stevie Mackey.

También se vio a su amiga fotógrafa Ana Carballosa y a su amigo estilista Shawn ‘Beezy’ Barton.

López compró la finca ecuestre de 800 metros cuadrados en Hidden Hills en febrero de 2025.

La casa, de inspiración neoyorquina, está situada en un terreno de una hectárea y está totalmente vallada para garantizar la privacidad, con árboles maduros que bordean el patio trasero para que nadie pueda ver el interior.

La casa principal cuenta con cinco dormitorios, ocho baños, una cocina de chef gourmet y un cine en casa a medida.

También hay una casa de invitados, una caseta junto a la piscina, una piscina con jacuzzi incorporado e instalaciones ecuestres completas con un establo de cinco boxes, una sala de guarniciones y un picadero privado.

La casa solía ser propiedad del músico John Fogerty, cuyos éxitos incluyen Fortunate Son y Have You Ever Seen The Rain?.

Las reformas de la residencia comenzaron poco después de que ella la adquiriera.

Una fuente declaró anteriormente al Daily Mail: “Jennifer está renovando la casa a su gusto.