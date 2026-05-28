EVENTOS COMUNITARIOS

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Madres dominicanas

La organización comunitaria Leaders for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) anunció la celebración especial del Día de las Madres Dominicanas en Bridgeport, con un evento dedicado a honrar el amor, sacrificio y entrega de las madres de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el sábado 30 de mayo a las 4:00 de la tarde en el centro comunitario, ubicado en el 1021 Main Street, segundo piso, Bridgeport y contará con música, entretenimiento y actividades familiares.

El evento tendrá como artista invitado al cantante Henry Castro y cuenta con el patrocinio del Gobierno de la República Dominicana, a través de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior.

Los organizadores animaron a las familias a registrarse previamente ingresando a la web https://forms.gle/TnXTMVFdhFP174gq7, destacando que será una tarde especial para agradecer y celebrar a las madres dominicanas por todo lo que hacen por sus familias y la comunidad.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267.

Asistencia gratuita para inscripción a seguros médicos

El Departamento de Salud de Westchester llevará a cabo una jornada de asistencia gratuita para inscripción a seguros médicos a través de su programa Healthcare Navigator.

La actividad se realizará el miércoles 3 de junio, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Biblioteca Principal de New Rochelle, ubicada en 1 Library Plaza, New Rochelle.

El programa está dirigido a adultos y busca orientar a individuos, familias, pequeños negocios y empleados que necesiten ayuda para solicitar cobertura médica mediante el Marketplace.

Las autoridades informaron que el programa Navigator está inspirado en exitosos modelos de asistencia comunitaria implementados en el estado de Nueva York, con el propósito de brindar apoyo accesible en lugares convenientes para la comunidad.

La atención será únicamente con cita previa y estará a cargo de representantes del Departamento de Salud del condado de Westchester. Los organizadores destacaron que esta iniciativa pretende facilitar el acceso a servicios de salud y resolver dudas relacionadas con seguros médicos y procesos de inscripción.

Noche de pintura en la playa

El Departamento de Recreación y Parques de Norwalk anunció la realización de una serie de talleres artísticos titulados “Noche de Pintura en la Playa”, una actividad diseñada para fomentar la creatividad y el entretenimiento familiar durante el verano.

El evento se desarrollará en la Calf Pasture Beach y será dirigido por Art by Smile, donde los participantes podrán crear una pintura de temática playera en un lienzo de 16×20 pulgadas, decorándola con conchas marinas reales para darle un estilo costero único.

Las sesiones se llevarán a cabo los viernes 5 de junio, 24 de julio y 7 de agosto, de 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche. Están abiertas para participantes de 12 años en adelante, sin necesidad de experiencia previa. Los organizadores destacaron que la instructora Celine guiará paso a paso a los asistentes para que puedan crear su propia obra de arte en un ambiente relajante junto al mar.

Para inscribirse pueden ingresar a la web http://bit.ly/4fbyHQy.

Celebración Día del Niño

La organización comunitaria Leaders for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) y Dominican Leaders in Education (DR LEAD) anunciaron la celebración del Día Internacional del Niño con un evento gratuito lleno de actividades recreativas para niños y familias en Bridgeport.

La actividad se realizará el sábado 6 de junio a las 12:00 del mediodía en el área “Diamond #15” del Seaside Park, ubicado en 900 Atlantic Street, Bridgeport.

Los organizadores informaron que el objetivo es ofrecer un espacio seguro y alegre donde los menores puedan disfrutar junto a sus familias.

Según la promoción del evento, la celebración incluirá juegos, sorpresas, dulces y entretenimiento para todos los niños asistentes.

Además, las organizaciones invitaron a la comunidad a registrarse ingresando a la web https://forms.gle/U5X1rYku3npxmboZ9, destacando que esperan una gran participación de familias de diferentes sectores de Bridgeport para celebrar una jornada dedicada especialmente a la alegría y bienestar de los niños.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267 y 203-913-5370.

Capacitación en seguridad en el sitio

La organización National Day Laborer Organizing Network (NDLON), en conjunto con el United Community Center of Westchester, anunció la realización de un entrenamiento gratuito de Site Safety Training (SST-10 horas) enfocado en seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo con los promotores, la capacitación busca fortalecer la preparación de trabajadores del sector de la construcción y promover espacios laborales más seguros.

El curso se llevará a cabo el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 12:00 del mediodía a 5:30 de la tarde, en 360 North Avenue, New Rochelle.

Los organizadores informaron que para participar es necesario realizar una reservación previa y contar con la tarjeta OSHA-30 vigente.

Además, señalaron que se ofrecerá transporte gratuito para grupos de más de dos personas provenientes de ciudades cercanas a New Rochelle.

La iniciativa forma parte de una campaña de concientización bajo el lema “Tu seguridad hoy, tu futuro mañana”, con el objetivo de proteger a los trabajadores y fomentar una cultura de prevención en la industria.