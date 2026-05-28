EuroLat impulsa candidatura latinoamericana para dirigir la ONU

CIUDAD DE MEXICO.- Parlamentarios de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat) defendieron este miércoles en Ciudad de México la idea de que el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas sea originario de América Latina. Los representantes políticos señalaron que la región merece ocupar por primera vez el máximo cargo del organismo internacional como una forma de “saldar una deuda histórica”.

La propuesta fue presentada durante reuniones oficiales celebradas en el Senado mexicano, donde representantes de Europa, América Latina y el Caribe participan en sesiones para fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones. La Asamblea EuroLat reúne a 150 parlamentarios de ambos continentes para debatir desafíos globales comunes.

El eurodiputado español Gabriel Mato afirmó que llegó el momento de que América Latina lidere Naciones Unidas y expresó que los integrantes de EuroLat trabajarán para respaldar esa posibilidad. Según dijo, la elección representaría un reconocimiento histórico para la región y un paso importante hacia una mayor representación internacional.

Por su parte, el senador uruguayo Daniel Caggiani explicó que la asamblea acordó trasladar formalmente ese apoyo de cara al proceso de elección del nuevo secretario general de la ONU, previsto para finales de 2026. Además, señaló que sería aún más positivo que el cargo fuera ocupado por una mujer latinoamericana.

Los parlamentarios destacaron que el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y conflictos globales, hace indispensable fortalecer la cooperación entre Europa y América Latina. También defendieron el multilateralismo, la democracia y el respeto a los derechos humanos como valores compartidos entre ambas regiones.

Durante los encuentros también se abordó el reciente Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, considerado por varios participantes como un paso clave para impulsar la integración económica y comercial entre ambos lados del Atlántico.

Entre los nombres que han comenzado a sonar para suceder al actual secretario general António Guterres figuran varias personalidades latinoamericanas de alto perfil. Entre ellas aparecen la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

En el caso de Michelle Bachelet, algunos gobiernos latinoamericanos como los de México, Brasil y Colombia habían mostrado respaldo a su posible candidatura. Sin embargo, el gobierno chileno actual retiró oficialmente su apoyo tras cambios políticos internos ocurridos en ese país.

EuroLat también aprovechó el encuentro para debatir otros temas internacionales como la inteligencia artificial, la seguridad regional, la migración, la violencia digital, el crimen organizado y la protección de menores en entornos digitales. Las reuniones coinciden además con el vigésimo aniversario de la creación de la asamblea parlamentaria birregional.

La elección del próximo secretario general de la ONU se celebrará a finales de 2026, cuando concluya el mandato de António Guterres. Aunque todavía no existe una candidatura definitiva, la presión diplomática para que América Latina ocupe por primera vez el cargo parece ganar fuerza entre gobiernos y parlamentarios de ambos continentes.