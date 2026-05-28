El Mundial 2026 promete ser el más competitivo para América

WASHINGTON DC.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica no solo por disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— sino también porque contará por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos. El torneo comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026 con la final en Nueva Jersey.

Las selecciones americanas llegan con grandes expectativas y varias de ellas aparecen entre las favoritas para luchar por el título. Argentina defenderá la corona conseguida en Catar 2022 y vuelve a ser considerada una potencia gracias a la mezcla de experiencia y talento joven. Los argentinos tienen una plantilla sólida, acostumbrada a partidos de presión, y podrían alcanzar nuevamente las semifinales o incluso la final.

Brasil genera siempre ilusión mundialista. Aunque ha tenido altibajos en los últimos años, sigue siendo una de las selecciones más talentosas del planeta. Su velocidad ofensiva y profundidad de plantilla la convierten en candidata seria al campeonato, aunque necesitará mejorar defensivamente para evitar sorpresas ante selecciones europeas fuertes.

Uruguay llega como uno de los equipos sudamericanos más peligrosos. La intensidad de su mediocampo y una generación joven muy competitiva podrían llevarlo lejos. Muchos analistas ven a los uruguayos como un posible “caballo negro” del torneo capaz de eliminar a cualquier favorito en fases decisivas.

Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en años. Con figuras rápidas y un fútbol ofensivo, los cafeteros ilusionan a su afición. Si mantienen regularidad y evitan lesiones, podrían alcanzar los cuartos de final o incluso sorprender en semifinales.

Estados Unidos tendrá la ventaja de jugar como local en la mayoría de sus partidos. La selección dirigida por Mauricio Pochettino cuenta con una generación joven, rápida y técnicamente preparada. El apoyo de su afición podría impulsar al equipo hacia unos inéditos cuartos o semifinales.

México buscará romper finalmente la barrera de los octavos de final. El Tri suele crecer jugando en casa y contará con estadios llenos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, su desempeño dependerá de la capacidad ofensiva y de cómo soporte la presión de su afición.

Canadá quiere confirmar el crecimiento mostrado en los últimos años. Con una generación liderada por futbolistas rápidos y explosivos, los canadienses podrían convertirse en una de las revelaciones del torneo. Superar la fase de grupos sería un enorme impulso para el fútbol del país.

Otras selecciones americanas como Ecuador, Paraguay, Panamá, Haití y Curazao llegan con menos presión, pero con posibilidades de dar sorpresas. Ecuador destaca por su velocidad y juventud, mientras Panamá y Paraguay tienen experiencia y orden táctico suficientes para competir ante rivales grandes.

El Mundial 2026 también será especial por la enorme cantidad de ciudades anfitrionas. Entre las sedes destacan Seattle, Los Ángeles, Miami, Ciudad de México y Toronto. FIFA espera que sea el torneo más visto y rentable de la historia.

Calendario de las selecciones de América

Argentina

vs Argelia — 13 junio — Nueva York/Nueva Jersey — 8:00 p.m.

vs Austria — 18 junio — Dallas — 7:00 p.m.

vs Jordania — 23 junio — Miami — 9:00 p.m.

Brasil

vs Marruecos — 13 junio — Nueva York/Nueva Jersey — 6:00 p.m.

vs Haití — 18 junio — Houston — 8:00 p.m.

vs Escocia — 23 junio — Seattle — 9:00 p.m.

Uruguay

vs Arabia Saudita — 15 junio — Miami — 6:00 p.m.

vs Cabo Verde — 20 junio — Kansas City — 7:00 p.m.

vs España — 25 junio — Los Ángeles — 9:00 p.m.

Colombia

vs Uzbekistán — 17 junio — Nueva York/Nueva Jersey — 6:00 p.m.

vs Congo DR — 22 junio — Boston — 7:00 p.m.

vs Portugal — 26 junio — Miami — 9:00 p.m.

Estados Unidos

vs Paraguay — 12 junio — Los Ángeles — 9:00 p.m.

vs Australia — 17 junio — Seattle — 8:00 p.m.

vs Turquía — 22 junio — Los Ángeles — 9:00 p.m.

México

vs Sudáfrica — 11 junio — Ciudad de México — 3:00 p.m.

vs Corea del Sur — 16 junio — Guadalajara — 8:00 p.m.

vs República Checa — 21 junio — Monterrey — 8:00 p.m.

Canadá

vs Bosnia y Herzegovina — 12 junio — Toronto — 7:00 p.m.

vs Qatar — 17 junio — Vancouver — 9:00 p.m.

vs Suiza — 22 junio — Toronto — 8:00 p.m.

Ecuador

vs Costa de Marfil — 14 junio — Filadelfia — 6:00 p.m.

vs Curazao — 19 junio — Houston — 7:00 p.m.

vs Alemania — 24 junio — Atlanta — 9:00 p.m.

Paraguay

vs Estados Unidos — 12 junio — Los Ángeles — 9:00 p.m.

vs Turquía — 17 junio — Dallas — 7:00 p.m.

vs Australia — 22 junio — Houston — 6:00 p.m.

Panamá