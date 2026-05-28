Abren solicitudes para becas que otorgan matriculas gratuitas en universidades de NY

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NUEVA YORK.- La gobernadora de Kathy Hochul anunció que ya está abierta la solicitud para la Beca Excelsior correspondiente al año académico 2026-2027, un programa que permite a miles de estudiantes estudiar en universidades públicas sin pagar matrícula.

La iniciativa está dirigida a alumnos de tiempo completo que deseen cursar estudios en instituciones del sistema State University of New York (SUNY) y City University of New York (CUNY).

De acuerdo con la administración estatal, los estudiantes provenientes de hogares con ingresos anuales de hasta 125 mil dólares pueden calificar para esta ayuda financiera.

El programa es administrado por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC) y busca ampliar el acceso a la educación universitaria para familias trabajadoras y de clase media.

Hochul afirmó que la educación superior no debe convertirse en una carga económica para las familias y aseguró que programas como Excelsior ayudan a fortalecer la economía estatal al preparar a más jóvenes para el mercado laboral.

Según cifras oficiales, durante el ciclo académico 2024-2025 más de 25 mil estudiantes recibieron esta beca, con una inversión estatal superior a los 101 millones de dólares.

Para ser elegibles, los estudiantes deben estar inscritos a tiempo completo y completar al menos 30 créditos por año académico, incluyendo cursos de verano o invierno. Además, deben mantener un progreso continuo hacia la graduación, ya sea en programas de dos o cuatro años.

Las autoridades también exigen que los beneficiarios residan y trabajen en Nueva York durante el mismo tiempo en que recibieron la ayuda.

El estado también confirmó la apertura de solicitudes para el programa Enhanced Tuition Award (ETA), destinado a estudiantes que asistan a universidades privadas participantes en Nueva York. Este beneficio puede otorgar hasta 6 mil dólares para ayudar a cubrir costos de matrícula en instituciones privadas elegibles.

Las autoridades recordaron que la fecha límite para nuevos solicitantes de la Beca Excelsior y del programa ETA será el 31 de agosto de 2026.

Los estudiantes que ya reciben estos beneficios no necesitan volver a solicitar cada año, aunque sí deberán continuar cumpliendo con los requisitos y completar las solicitudes federales y estatales de ayuda financiera correspondientes.

Para solicitar la beca pueden ingresar a la web https://hesc.ny.gov/find-aid/nys-grants-scholarships/excelsior-scholarship-program.