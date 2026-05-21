Shakira y la “indirecta” a Piqué en el video de Dai Dai

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Según la revista ¡Hola!, en el video promocional de su himno para el Mundial de 2026, Shakira aparece en una imagen impactante. Luce un atuendo dinámico y baila con bailarines. La cantante aparece dentro del Estadio Maracaná, sosteniendo el balón oficial del Mundial.

En el clip, de apenas unos segundos, la cantante colombiana incluye una escena histórica del fútbol: Cristiano Ronaldo celebrando frente a la selección de España.

Sin embargo, lo que encendió las redes fue el contexto detrás de esa jugada. Muchos fanáticos recordaron que aquel momento quedó marcado por uno de los errores defensivos más comentados de Piqué durante el Mundial de Rusia 2018.

En este trabajo, la cantante colaboró ​​con el cantante y productor musical Burna Boy. Sin embargo, la letra del videoclip está generando controversia. En concreto, Shakira canta: «Lo que te rompió una vez, te hizo fuerte».

Algunos espectadores creen que la letra está relacionada con la tumultuosa ruptura entre la cantante y el futbolista Piqué en 2022. Muchos incluso sospechan que Shakira está atacando deliberadamente a su ex.

Shakira ya ha lanzado indirectas a Piqué en más de una ocasión a través de su música. En 2024, la cantante comparó a su exnovio Gerard Piqué con “Voldemort” —el villano de Harry Potter— en una canción de su álbum Las Soones Ya No Lloran .

De manera similar, en 2023, en el sencillo de Shakira, ZRP Music Session #53, una colaboración con el productor y DJ argentino Bizarrap, también se creyó que estaba aludiendo sutilmente a su exnovio.

Con un telón de fondo de música latina característica, Shakira tarareó la letra: “ Me duele verte con alguien nuevo / Pero estoy lista para seguir adelante / Ya no eres bienvenido aquí / Escuché lo que me dijo tu novia / Eso no me enoja / Me río “.

Piqué y Shakira anunciaron su separación en junio de 2022, tras doce años juntos y dos hijos. La pareja se conoció en 2010, justo antes de que Piqué y la selección española ganaran el Mundial de Sudáfrica. Shakira también fue la intérprete del famoso tema “Waka Waka” de ese torneo.