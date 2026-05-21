Redadas, tribunales y cambios migratorios, lo que más preocupa a los inmigrantes de CT en la actualidad

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NORWALK.- La comunidad inmigrante de Connecticut vive días de incertidumbre ante una serie de decisiones y acontecimientos nacionales relacionados con inmigración, deportaciones y operativos del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) que continúan marcando la agenda en los Estados Unidos.

Desde nuevas demandas federales contra estados santuario hasta cambios en la dirección de agencias migratorias, muchas familias inmigrantes temen que las políticas federales tengan repercusiones directas en ciudades como Bridgeport, Stamford, Norwalk, New Haven y Hartford.

Uno de los temas que más alarma ha generado es el endurecimiento de las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Aunque recientemente hubo cambios internos dentro del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE, las autoridades federales han dejado claro que la política de deportaciones masivas continuará.

Esta semana se confirmó el nombramiento de David Venturella como nuevo director interino del ICE, una figura vinculada anteriormente a centros de detención migratoria y considerada cercana a sectores que favorecen medidas más estrictas contra inmigrantes indocumentados.

Cifras en aumento

Al mismo tiempo, nuevas cifras reveladas este lunes muestran el impacto humano de estas políticas. Reportes publicados esta semana indican que más de 145 mil niños ciudadanos estadounidenses han sido separados de sus padres inmigrantes desde el inicio de la campaña federal de deportaciones masivas en 2025. Organizaciones defensoras de derechos civiles aseguran que miles de familias viven con miedo constante a ser detenidas durante operativos o citas migratorias. En Connecticut, activistas y abogados de inmigración advierten que el temor ha provocado ausencias escolares, cancelaciones de citas médicas y una disminución de denuncias de delitos por parte de inmigrantes.

Otro asunto que mantiene atentos a los residentes inmigrantes del estado es la batalla legal entre el gobierno federal y las jurisdicciones santuario. En abril, el Departamento de Justicia demandó al estado de Connecticut y a la ciudad de New Haven alegando que sus políticas limitan la cooperación con agentes federales de inmigración.

La situación ha aumentado la tensión política en el Estado y ha generado protestas en varias ciudades. Grupos comunitarios sostienen que las políticas santuario ayudan a fortalecer la confianza entre inmigrantes y policías locales, mientras sectores conservadores exigen una cooperación más amplia con el ICE.

En medio de este panorama, también surgió una noticia considerada positiva para miles de inmigrantes. Un juez federal bloqueó parcialmente la polémica ley SB4 de Texas, que buscaba permitir a policías estatales arrestar y deportar inmigrantes sospechosos de haber cruzado la frontera irregularmente. Defensores de derechos civiles celebraron la decisión judicial y consideran que podría servir como precedente para impedir que otros estados intenten asumir funciones migratorias federales. Expertos legales en Connecticut creen que el fallo podría beneficiar indirectamente a inmigrantes que viven en el noreste del país y reducir el temor a nuevas leyes estatales agresivas.

Mundial de Fútbol también en vilo

Las preocupaciones también alcanzan al Mundial de Fútbol de 2026, que comenzará en pocas semanas en Estados Unidos, México y Canadá. Diversas organizaciones inmigrantes han expresado temor por una posible presencia del ICE en estadios, aeropuertos y zonas turísticas durante el torneo. Muchos inmigrantes de Connecticut planean viajar a partidos en ciudades cercanas a Connecticut como la Ciudad de Nueva York y Boston, pero algunos ya han comenzado a reconsiderar asistir por miedo a operativos migratorios.

Mientras tanto, continúan las protestas nacionales contra las operaciones migratorias federales. Connecticut ha sido uno de los estados donde se han realizado manifestaciones frente a tribunales y edificios federales, especialmente después de incidentes ocurridos durante operativos del ICE en otras partes del país. En ciudades como Hartford y New London se han registrado vigilias y marchas en apoyo a familias inmigrantes afectadas por detenciones y deportaciones.

Mayores tiempo de espera en tramites migratorios

La incertidumbre también se refleja en las cortes migratorias. Organizaciones legales reportan un aumento de casos pendientes y mayores tiempos de espera para solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ajustes de estatus.

Abogados migratorios recomiendan a las familias mantenerse informadas, evitar caer en fraudes y consultar únicamente con representantes acreditados antes de realizar cualquier trámite migratorio.

En Connecticut, líderes comunitarios insisten en que las familias inmigrantes deben conocer sus derechos ante cualquier encuentro con autoridades migratorias. Diversas iglesias, organizaciones latinas y grupos defensores de inmigrantes han comenzado a organizar talleres informativos y redes de apoyo en respuesta al ambiente de temor que se vive actualmente. Muchos residentes aseguran que, aunque las noticias nacionales generan ansiedad, la solidaridad comunitaria ha crecido significativamente en los últimos meses.