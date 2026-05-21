Redada masiva en CT deja 100 arrestados por presunta operación de peleas de gallos

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HARTFORD.- Una operación de la policía estatal de Connecticut terminó con el arresto de 100 personas en la localidad de Tolland, luego de que las autoridades descubrieran una presunta red ilegal de peleas de gallos y apuestas clandestinas en una propiedad ubicada en la Mountain Spring Road.

La investigación, que llevaba meses en desarrollo, movilizó a decenas de agentes, equipos tácticos, drones y helicópteros durante el operativo realizado el fin de semana.

De acuerdo con la policía, en el lugar fueron encontrados 273 gallos en condiciones consideradas deplorables por el Departamento de Agricultura de Connecticut.

Las autoridades informaron que las aves tuvieron que ser sacrificadas debido a su deteriorado estado de salud.

Además, los investigadores confiscaron cerca de 90 mil dólares en efectivo que presuntamente estaban vinculados a apuestas ilegales relacionadas con las peleas.

Entre los arrestados se encuentran los propietarios de la residencia, identificados como Elvin y Lisa Miranda, quienes enfrentan cargos por crueldad animal, operación de apuestas ilegales, mantener un lugar de juego clandestino y poner en riesgo a un menor.

Ambos fueron liberados después de pagar una fianza de 250 mil dólares cada uno y deberán comparecer ante la corte en junio.

Vecinos del área dijeron sentirse sorprendidos por el operativo, ya que aseguran que nunca imaginaron que en la zona rural funcionara una actividad de este tipo.

Residentes describieron escenas caóticas con oficiales armados, gran presencia policial y personas intentando huir del lugar mientras los agentes perseguían sospechosos por patios y propiedades cercanas.

Las autoridades señalaron que muchas de las personas arrestadas eran presuntamente espectadores de las peleas, algo que también constituye un delito bajo las leyes estatales de protección animal.

La investigación involucró a varias agencias, incluyendo la policía estatal de Massachusetts, el Departamento Correccional de Connecticut, fiscales estatales y personal de emergencia local.

Funcionarios locales condenaron enérgicamente el caso y afirmaron que la crueldad animal no será tolerada en Connecticut.

Expertos recordaron que las peleas de gallos son ilegales en todo los Estados Unidos y generalmente están relacionadas con apuestas clandestinas, maltrato extremo a los animales y otras actividades criminales. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades esperan que se presenten más cargos relacionados con el caso.