Juez federal limita arrestos de ICE en cortes migratorias de NY

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NUEVA YORK.- Un juez federal de Nueva York ordenó restringir las detenciones realizadas por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) dentro y en los alrededores de varias cortes migratorias de Manhattan, en medio de crecientes críticas por las políticas de arrestos masivos impulsadas por el gobierno federal.

La decisión judicial afecta específicamente a los tribunales ubicados en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, donde, según el fallo, los agentes federales ya no podrán realizar arrestos rutinarios contra inmigrantes que acuden a sus audiencias migratorias.

El juez indicó que solo podrán actuar en circunstancias excepcionales relacionadas con amenazas graves a la seguridad pública o riesgos inminentes de violencia.

El magistrado Peter Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que ICE deberá respetar las directrices federales establecidas en 2021 durante la administración de Joe Biden, las cuales imponían fuertes limitaciones a las detenciones dentro de tribunales. Organizaciones defensoras de inmigrantes habían denunciado que las prácticas recientes generaban miedo entre solicitantes de asilo y personas que intentaban cumplir con sus procesos legales.

La demanda fue presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones comunitarias, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Make the Road New York.

Estas entidades argumentaron que muchos inmigrantes dejaron de asistir a sus audiencias por temor a ser arrestados al entrar o salir de los edificios judiciales.

Defensores de los inmigrantes celebraron la decisión judicial, señalando que permitirá que miles de personas puedan presentarse ante la corte sin miedo a ser detenidas de inmediato. Varias familias y solicitantes de asilo expresaron alivio tras conocer el fallo, calificándolo como una medida que protege el debido proceso y el acceso a la justicia.

Aunque la orden no tiene alcance nacional, expertos consideran que podría influir en futuros casos similares en otras ciudades de Estados Unidos. El fallo representa uno de los reveses judiciales más importantes recientes contra las políticas de detención migratoria implementadas durante la actual campaña federal de deportaciones masivas.