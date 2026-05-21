Gobernadora impulsa nuevas medidas para proteger a inmigrantes frente al ICE en NY

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NUEVA YORK.- La gobernadora de Kathy Hochul anunció una ampliación de las medidas de protección para inmigrantes en el estado de New York, en respuesta al aumento de operativos migratorios y amenazas de redadas masivas por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La propuesta busca limitar la colaboración de agencias locales con las autoridades federales de inmigración.

Entre las iniciativas impulsadas por Hochul se encuentra el proyecto conocido como “Local Cops, Local Crimes”, que impediría que policías locales participen en redadas migratorias relacionadas únicamente con faltas administrativas de inmigración. La gobernadora aseguró que las fuerzas estatales deben concentrarse en combatir delitos graves y proteger a las comunidades locales.

La mandataria aclaró que Nueva York continuará cooperando con ICE solamente en casos que involucren criminales considerados peligrosos. Sin embargo, rechazó que recursos estatales sean utilizados para apoyar deportaciones masivas o acciones contra inmigrantes que no representen amenazas para la seguridad pública.

Las nuevas medidas surgen después de declaraciones del funcionario federal Tom Homan, quien advirtió que enviaría una “oleada” de agentes migratorios a Nueva York si el estado continúa reforzando sus políticas santuario.

Hochul respondió que no ha solicitado una expansión de agentes federales y afirmó que su administración está preparada para enfrentar cualquier intento de presión desde Washington.

Organizaciones defensoras de inmigrantes y líderes comunitarios respaldaron la propuesta, argumentando que el temor a las redadas ha provocado que muchas familias eviten acudir a hospitales, escuelas o tribunales. Diversos activistas consideran que las medidas ayudarán a restaurar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.

La iniciativa todavía debe ser aprobada por la Legislatura estatal de Nueva York, aunque Hochul expresó confianza en reunir los votos necesarios antes de finalizar el actual período legislativo.

De concretarse, el estado reforzaría su posición como una de las jurisdicciones con mayores protecciones para inmigrantes en Estados Unidos.