EVENTOS COMUNITARIOS

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Asistencia financiera por deportación

La organización CRISOL-Acuarela, Arte y Cultura anunció el lanzamiento de un programa de asistencia financiera dirigido a personas y familias afectadas por procesos de deportación.

La iniciativa busca brindar alivio económico inmediato a inmigrantes que atraviesan momentos de crisis, especialmente aquellos que han perdido el sustento principal del hogar debido a una deportación o enfrentan dificultades legales y económicas relacionadas con su situación migratoria.

De acuerdo con la organización, el proceso para solicitar la ayuda será confidencial y personalizado, con el objetivo de proteger la seguridad y privacidad de las familias beneficiadas.

Los interesados deberán comunicarse mediante mensaje privado a través de su página de Facebook en https://www.facebook.com/CrisolAcuarelaArteYCultura para que cada caso sea evaluado individualmente y recibir orientación sobre el apoyo disponible.

Bajo el lema “Transformando la adversidad en esperanza y apoyo mutuo”, la entidad reiteró su compromiso de acompañar a la comunidad inmigrante en tiempos de necesidad.

Social Security Video Connect

La comunidad de la Biblioteca Pública de Norwalk tendrá acceso este viernes 22 de mayo al programa “Social Security Video Connect”, una iniciativa que permite a las personas reunirse virtualmente con representantes del Seguro Social para recibir orientación y asistencia sin necesidad de trasladarse a una oficina federal.

El servicio está disponible todos los viernes de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el salón Large Study Room de la biblioteca, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

El programa busca facilitar el acceso a información y trámites relacionados con beneficios del Seguro Social mediante videoconferencias privadas y seguras.

Los organizadores indicaron que esta opción puede resultar especialmente útil para adultos mayores, personas con movilidad limitada y residentes que necesiten apoyo con consultas sobre jubilación, discapacidad o beneficios familiares.

Clases gratuitas de Ciudadanía

La organización comunitaria Neighbors Link de Westchester anunció el inicio de clases gratuitas de ciudadanía en Ossining, dirigidas a inmigrantes que desean prepararse para el examen de naturalización estadounidense.

El programa ofrecerá educación cívica e historia de los Estados Unidos para ayudar a los participantes a completar exitosamente el proceso de ciudadanía.

Las clases se llevarán a cabo del 1º de junio al 1º de julio, en horario de 5:30 de la tarde. a 7:30 de la noche, en las instalaciones de Neighbors Link, en 23-25 Spring Street, en Ossining.

Las sesiones se realizarán en fechas específicas durante junio y comienzos de julio, incluyendo los días 1º, 3, 8, 9, 15, 17, 22, 24 y 29 de junio, además del 1º de julio.

Los organizadores informaron que las personas interesadas pueden inscribirse contactando directamente a la organización a través del correo electrónico dcostantino@neighborslink.org.

El programa cuenta con el respaldo del Departamento de Estado de Nueva York y la Oficina para Nuevos Americanos.

Recital de primavera

La organización SCOW School of Music anunció la celebración de su esperado “Spring Recital 2026”, un evento cultural y musical que reunirá a estudiantes, artistas y grupos folklóricos de la comunidad hispana de Wallingford.

La presentación se realizará el domingo 7 de junio de 2026, de 4:00 a 6:00 de la tarde, en el Wallingford Senior Center, en 238 de Washington Street, Wallingford.

El recital forma parte de la celebración del décimo aniversario de la escuela de música y busca destacar el talento, el trabajo y la pasión de sus estudiantes.

El evento contará con la participación del mariachi “Los Laureles del Monte”, los grupos folklóricos “Alma de México” y “Alma de México Infantil”, además de presentaciones instrumentales de violín y guitarra, así como actuaciones de estudiantes de violín y Guitarra de la Homeschool Music.

La entrada tendrá una donación sugerida de 10 dólares por persona, destinada a apoyar las actividades educativas y artísticas de la organización comunitaria.

Para mayor información pueden llamar al 203-265-5866.

Toy time

La Biblioteca Pública de White Plains anunció la realización de “Toy Time”, una actividad recreativa dirigida a niños y familias que se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo de 11:45 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el espacio Story Trove de la biblioteca, en 100 Martine Avenue, White Plains.

El evento ofrecerá un ambiente de diversión y entretenimiento donde los pequeños podrán disfrutar de juegos y tiempo de convivencia con distintos juguetes.

La biblioteca informó que la actividad forma parte de su programación familiar y busca fomentar momentos de interacción y recreación para la comunidad infantil de White Plains.

Los organizadores animaron a las familias interesadas a participar de esta jornada gratuita, diseñada especialmente para niños y padres que desean compartir un espacio ameno y educativo.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 914-422-1400 o escribir al correo librarian@whiteplainslibrary.org.