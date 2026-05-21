¿Está creciendo o perdiendo fieles la Iglesia Católica en CT? Un panorama mixto con señales de caída y repunte

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STAMFORD.- En Connecticut, la Iglesia Católica muestra un panorama mixto: en algunas regiones se observan aumentos recientes en la asistencia a misa, mientras que en otras persiste una tendencia de disminución en el número de fieles a largo plazo.

Los datos más recientes indican que no existe una sola dirección clara, sino diferencias por diócesis, ciudad y periodo de análisis.

En la Diócesis de Bridgeport, que cubre gran parte del condado de Fairfield (incluyendo ciudades como Bridgeport, Stamford, Norwalk, Danbury y Greenwich), se ha registrado un repunte importante.

Según reportes recientes, la asistencia a misa ha aumentado alrededor de un 22% desde 2022, lo que ha sido interpretado como un renacer de participación religiosa en esa región.

Este crecimiento se ha visto especialmente en zonas urbanas como Stamford y Greenwich, donde parroquias reportan mayor participación de familias jóvenes y nuevos feligreses.

Líderes religiosos atribuyen este aumento a factores como la búsqueda de sentido espiritual en tiempos de incertidumbre, el impacto postpandemia y programas de evangelización más activos.

Sin embargo, en la Arquidiócesis de Hartford, que abarca ciudades como Hartford, New Haven, Waterbury, Meriden y West Hartford, la situación es más compleja. Aunque ha habido una recuperación desde los niveles más bajos de la pandemia, los registros muestran que la asistencia general aún es menor que en años anteriores, con una caída aproximada de 18% en comparación con 2019, a pesar de repuntes recientes.

A nivel estatal, estudios demográficos muestran que la identidad católica en Connecticut ha tenido fluctuaciones: tras una caída en décadas anteriores, algunos datos recientes sugieren un leve repunte en la proporción de adultos que se identifican como católicos, pasando de aproximadamente 33% a cerca de 35% en años recientes, aunque dentro del margen de error estadístico.

En contraste, los datos históricos de los Estados Unidos reflejan una tendencia más amplia de descenso en la práctica religiosa católica, especialmente en la asistencia semanal a misa, lo que también influye en Connecticut.

Entre los factores principales se encuentran la secularización, el aumento de personas sin afiliación religiosa, y la pérdida de confianza institucional tras escándalos dentro de la Iglesia.

Otro factor importante en ciudades como New Haven y Hartford ha sido el cambio demográfico: comunidades más diversas, crecimiento de población no religiosa y migración de jóvenes hacia otras áreas del país. Al mismo tiempo, la Iglesia ha enfrentado el cierre o fusión de parroquias debido a la reducción de asistencia en algunas zonas.

En ciudades como Bridgeport y Stamford, en cambio, se observa un fenómeno distinto: crecimiento de participación entre jóvenes adultos y familias inmigrantes, especialmente comunidades latinas, lo que ha contribuido a estabilizar o incluso aumentar la asistencia en ciertas parroquias.

Además, la pandemia de COVID-19 tuvo un efecto doble: inicialmente provocó una fuerte caída en la asistencia presencial, pero posteriormente generó un retorno parcial de fieles en varias comunidades, especialmente en aquellas donde las parroquias reforzaron actividades digitales y comunitarias.

En conclusión, la Iglesia Católica en Connecticut no puede describirse como totalmente en declive ni en crecimiento uniforme.

Mientras ciudades del sur del Estado como Stamford y Bridgeport muestran señales de recuperación y aumento de fieles, áreas del centro y norte como Hartford y New Haven continúan enfrentando desafíos estructurales de largo plazo que afectan la participación religiosa.