Shakira, Madonna y BTS: los artistas principales del medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026

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Shakira, Madonna y las superestrellas del K-pop BTS serán los artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial, según anunció la FIFA en una publicación de Instagram el jueves.

La final de la Copa del Mundo se celebrará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey y se espera que atraiga a millones de espectadores en todo el mundo, además de los asistentes.

El Mundial de 2026 arranca el 11 de junio en la Ciudad de México, con partidos que se disputarán en varias sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

El último intermedio, organizado por Chris Martin de Coldplay, será producido por la organización sin ánimo de lucro Global Citizen y beneficiará al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, según informó la FIFA.

El fondo es “una iniciativa histórica que busca recaudar US$ 100 millones para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”, escribió la FIFA en el comunicado.

“Durante todo el torneo, se donará US$ 1 de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al Fondo”, agrega el texto.

En un video promocional publicado en las redes sociales, Martin estuvo acompañado por personajes de Barrio Sésamo y los Muppets, con una aparición especial de BTS.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó que la actuación inaugural en un evento de la Copa del Mundo se celebrará en marzo de 2025.

“Este será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo a la altura del mayor evento deportivo del mundo”, declaró Infantino en aquel momento.

Las reglas oficiales del fútbol, ​​establecidas por la International Football Association Board, estipulan que los descansos entre tiempos no deben exceder los 15 minutos, y no está claro si se modificarán para adaptarse al espectáculo, como ocurre con los descansos del medio tiempo en la Super Bowl.

La semana pasada, la FIFA anunció que la superestrella del reguetón J Blavin sería la figura principal de la ceremonia de inauguración del Mundial en Ciudad de México.

En dicha ceremonia también participarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.