Policía de Norwalk alerta sobre dispositivos para robar datos bancarios en establecimientos

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NORWALK.- La policía de Norwalk emitió una advertencia a la comunidad luego de descubrir varios dispositivos ilegales conocidos como “skimmers” instalados en establecimientos de la ciudad.

Estos aparatos son utilizados por delincuentes para copiar la información de tarjetas de débito y crédito sin que las víctimas se den cuenta.

Según las autoridades, los dispositivos fueron encontrados en cajeros automáticos, lectores de tarjetas y bombas de gasolina en diferentes establecimientos del área.

Los “skimmers” suelen colocarse sobre los lectores originales y pueden pasar desapercibidos para los clientes, permitiendo a los criminales robar información financiera y realizar fraudes.

La policía recomendó a los residentes revisar cuidadosamente cualquier máquina antes de insertar su tarjeta. Entre las señales de alerta están piezas flojas, partes que sobresalen, teclados alterados o lectores que parecen dañados o manipulados. También aconsejaron utilizar métodos de pago sin contacto, como “tap to pay”, cuando estén disponibles.

Las autoridades indicaron que, si una persona sospecha que un lector fue alterado, debe notificar inmediatamente al negocio y evitar usar la máquina. Además, pidieron a la comunidad monitorear frecuentemente sus cuentas bancarias para detectar cargos sospechosos o movimientos no autorizados.

Expertos en seguridad financiera explican que este tipo de fraude ha aumentado en distintas ciudades del país debido a que los delincuentes aprovechan lugares con mucho movimiento de clientes. En muchos casos, las víctimas descubren el robo días después, cuando aparecen compras desconocidas o retiros de dinero no autorizados en sus estados de cuenta.

La policía de Norwalk pidió a cualquier persona que crea haber sido afectada comunicarse con su banco de inmediato y reportar el incidente a las autoridades locales. También reiteraron la importancia de mantenerse atentos al usar cajeros automáticos y terminales de pago para evitar convertirse en víctimas de este tipo de fraude electrónico.