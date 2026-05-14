Florentino Pérez desafía las críticas y anuncia elecciones en el Real Madrid

MADRID.- En medio de una de las temporadas más turbulentas que ha vivido el Real Madrid en los últimos años, el presidente del club, Florentino Pérez, ofreció antier una inesperada rueda de prensa en Valdebebas que sacudió el panorama futbolístico español. La comparecencia se produjo luego de una reunión de la Junta Directiva y estuvo rodeada de rumores sobre una posible renuncia del dirigente madridista.

Desde el inicio, Florentino Pérez dejó claro que no piensa abandonar el cargo pese a las fuertes críticas que ha recibido tras la mala campaña del equipo, que quedó fuera de la Champions League y perdió la lucha por LaLiga ante el Barcelona. El dirigente aseguró que existe una “campaña organizada” en su contra y afirmó que seguirá al frente de la institución.

Uno de los anuncios más importantes de la conferencia fue la convocatoria de nuevas elecciones en el Real Madrid. Pérez informó que pidió formalmente a la junta electoral iniciar el proceso y confirmó que volverá a presentarse como candidato junto a su actual directiva. Además, lanzó un reto público a quienes desean verlo fuera del club para que se postulen y compitan democráticamente.

El presidente madridista también aprovechó para defender su legado al frente de la institución. Recordó que durante sus diferentes etapas como mandatario el club ha conquistado decenas de títulos, incluyendo múltiples Champions League, y destacó que el Real Madrid continúa siendo una de las entidades deportivas más poderosas y valiosas del mundo.

Otro de los temas que dominaron la comparecencia fue el llamado “caso Negreira”, relacionado con pagos realizados por el FC Barcelona a un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Florentino Pérez calificó el caso como “el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol” y anunció que el Real Madrid enviará un dossier de cientos de páginas a la UEFA para exigir acciones más contundentes.

Las declaraciones sobre el caso provocaron reacciones inmediatas en el entorno del Barcelona. Incluso, sectores vinculados al club catalán dejaron entrever posibles medidas legales o respuestas institucionales debido a las acusaciones realizadas por el dirigente madridista durante la rueda de prensa.

La conferencia también estuvo marcada por momentos de tensión con periodistas. Florentino criticó duramente a ciertos medios de comunicación españoles, a quienes acusó de alimentar rumores falsos sobre su salud y sobre una posible dimisión. Según expresó, parte de la prensa mantiene una actitud “antimadridista” y busca perjudicar la imagen del club.

Durante la comparecencia, el mandatario evitó profundizar sobre algunos temas deportivos delicados, como posibles fichajes, la continuidad de jugadores importantes o el futuro del banquillo. Sin embargo, distintos medios españoles señalaron que la crisis deportiva del equipo y los constantes cambios de entrenador han aumentado la presión interna sobre la directiva.

Otro aspecto que generó debate fue la defensa pública que hizo Florentino Pérez de los futbolistas del plantel. El dirigente pidió a los aficionados respaldar al equipo y criticó las actitudes negativas dentro y fuera del estadio, asegurando que el club no permitirá el regreso de grupos ultras al Santiago Bernabéu.

La rueda de prensa rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y programas deportivos de España. Analistas y comentaristas describieron la intervención como una de las más intensas y combativas de Florentino Pérez en muchos años, especialmente por el tono desafiante que utilizó frente a las críticas.

Incluso el Atlético de Madrid reaccionó públicamente horas después de la conferencia mediante publicaciones irónicas en redes sociales, luego de que Florentino insinuara que muchos ataques contra el Real Madrid provienen de sectores obsesionados con el club blanco.

La comparecencia dejó claro que Florentino Pérez no piensa dar un paso al costado y que, pese a la crisis deportiva y las críticas, continuará defendiendo su modelo de gestión. Ahora, el foco estará puesto en las próximas elecciones del Real Madrid y en la capacidad del dirigente para recuperar la estabilidad institucional y deportiva de uno de los clubes más importantes del mundo.