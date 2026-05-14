Fiscales de NY alertan por aumento de estafas contra inmigrantes en Facebook y WhatsApp

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NUEVA YORK.- Las autoridades de Nueva York advirtieron sobre un preocupante aumento de estafas dirigidas a inmigrantes a través de Facebook y WhatsApp, donde delincuentes se hacen pasar por abogados y organizaciones de ayuda legal para robar dinero e información personal. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, informó que su oficina ha recibido denuncias constantes relacionadas con perfiles falsos que prometen asistencia migratoria gratuita o trámites rápidos.

Según la investigación publicada por Documented NY, muchos de los estafadores utilizan nombres y logotipos de organizaciones reales como Catholic Charities para generar confianza entre las víctimas.

Una de ellas fue un solicitante de asilo ecuatoriano que encontró en Facebook una supuesta oferta de ayuda legal gratuita y terminó siendo presionado para entregar fotos de su pasaporte, dirección, número telefónico y otros datos personales sensibles.

La Fiscalía de Manhattan señaló que los fraudes no se limitan a Nueva York y ya se han reportado casos similares en otros estados del país.

De acuerdo con la oficina del fiscal Bragg, en algunos días han recibido hasta tres denuncias relacionadas con este tipo de engaños.

Las autoridades consideran que los delincuentes están aprovechando el miedo y la incertidumbre migratoria para atacar a personas vulnerables que buscan regularizar su situación legal.

El problema ha crecido considerablemente en los últimos años.

Datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) revelan que desde 2021 las denuncias por fraude migratorio han aumentado de forma drástica en Estados Unidos. Tan solo en 2025, la FTC recibió cerca de 2,000 reportes relacionados con estafas migratorias, y las pérdidas acumuladas en cinco años superan los 94.4 millones de dólares.

Expertos aseguran que muchas víctimas no denuncian por miedo a ser deportadas o por desconfianza hacia las autoridades.

Ante esta situación, Alvin Bragg envió una carta al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, exigiendo medidas más estrictas para detectar y eliminar cuentas fraudulentas en Facebook y WhatsApp.

La fiscalía pidió herramientas más rápidas para reportar perfiles falsos y sistemas de verificación más efectivos.

Meta aseguró que ya comenzó a eliminar algunas cuentas fraudulentas y que está utilizando inteligencia artificial para identificar este tipo de actividades.

Organizaciones comunitarias y defensores de inmigrantes recomiendan extremar precauciones antes de compartir documentos personales o enviar dinero por redes sociales. También insisten en que las personas verifiquen siempre si un abogado está licenciado oficialmente y desconfíen de quienes prometen resultados rápidos o exigen pagos urgentes. Mientras continúan aumentando las redadas y la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, autoridades y expertos advierten que este tipo de estafas podría seguir creciendo durante 2026.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS

* Nunca envíes dinero por adelantado a personas contactadas por Facebook o WhatsApp.

* Verifica que el abogado esté registrado oficialmente en el estado donde ejerce.

* Desconfía de promesas de “papeles rápidos” o “garantías” de aprobación migratoria.

* No compartas fotos de pasaporte, número A o documentos personales con desconocidos.

* Busca ayuda directamente en organizaciones reconocidas y sitios oficiales.

* Si sospechas de una estafa, repórtala inmediatamente a las autoridades o a la FTC.