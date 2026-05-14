Expertos advierten sobre graves riesgos de trabajar con papeles falsos en Estados Unidos

WASHINGTON DC.- El uso de documentos falsos para trabajar en Estados Unidos continúa siendo una práctica utilizada por miles de inmigrantes indocumentados que buscan obtener empleo y sobrevivir económicamente. Sin embargo, expertos en inmigración están alertando sobre las severas consecuencias legales y migratorias que esta decisión puede generar, especialmente bajo las políticas de control reforzado implementadas actualmente por el gobierno federal.

De acuerdo con abogados consultados por Univision, portar o utilizar documentos fraudulentos como tarjetas de Seguro Social, licencias de conducir o permisos de trabajo puede transformar un caso migratorio administrativo en un problema criminal serio. Aunque estar indocumentado en Estados Unidos no constituye un delito penal, el uso de identidad falsa sí puede desencadenar arrestos, acusaciones de fraude y procesos de deportación.

La abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig explicó que muchos inmigrantes creen equivocadamente que utilizar documentos comprados es una práctica común sin grandes riesgos, pero advirtió que las autoridades federales consideran este tema una prioridad. Según indicó, el simple hecho de poseer documentos fraudulentos puede ser usado como evidencia de fraude migratorio.

Otro aspecto que preocupa a expertos es el endurecimiento de las políticas migratorias y laborales en los últimos meses. Diversos abogados aseguran que actualmente existe una mayor presión sobre empleadores y trabajadores, incluyendo auditorías en centros laborales, operativos de ICE y revisiones de documentación. Las autoridades federales han incrementado además las investigaciones relacionadas con fraude de identidad y falsificación de documentos.

Especialistas también alertan que muchas personas terminan siendo víctimas de estafas al comprar documentos falsos. Redes ilegales venden números de Seguro Social, identificaciones y supuestos permisos de trabajo prometiendo seguridad, cuando en realidad exponen al inmigrante a consecuencias migratorias de por vida. Las autoridades recuerdan que el gobierno federal no vende residencias, permisos ni tarjetas oficiales.

En algunos estados, el uso de papeles falsos puede incluso derivar en acusaciones de robo de identidad, especialmente si el número de Seguro Social pertenece a otra persona real. Esto puede afectar gravemente futuras solicitudes migratorias, procesos de regularización o peticiones de residencia permanente.

La situación se vuelve aún más delicada para inmigrantes que ya han sido deportados anteriormente. Expertos explican que si una persona regresa al país sin autorización y además utiliza documentos fraudulentos, podría enfrentar cargos criminales federales mucho más severos, incluyendo prohibiciones permanentes para regresar legalmente a Estados Unidos.

A pesar de los riesgos, muchos inmigrantes continúan recurriendo a documentos falsos debido a la falta de alternativas legales para trabajar. Reportajes recientes indican que sectores como la agricultura, construcción, restaurantes y fábricas siguen empleando mano de obra indocumentada, mientras persisten operativos migratorios en lugares de trabajo en distintos estados del país.

En comunidades inmigrantes existe además temor creciente por el aumento de redadas y controles laborales. Algunos trabajadores aseguran que viven bajo constante miedo de ser detenidos durante inspecciones migratorias o auditorías en sus centros de empleo. En foros y redes sociales, usuarios comentan que muchos empleadores conocen la situación irregular de algunos trabajadores, aunque igualmente continúan contratándolos.

Abogados recomiendan a los inmigrantes buscar asesoría legal confiable antes de tomar decisiones relacionadas con documentos de identidad o permisos laborales. También aconsejan evitar fraudes migratorios y consultar opciones legales como permisos temporales, solicitudes humanitarias o trámites válidos disponibles según cada caso.

Consecuencias de trabajar con papeles falsos