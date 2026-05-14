EVENTOS COMUNITARIOS

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Día de las madres dominicanas

La organización Leaders for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) anunció la celebración del Día de las Madres Dominicanas con un evento especial dedicado a reconocer el amor, sacrificio y entrega de las madres de la comunidad.

La actividad se realizará el sábado 30 de mayo a las 4:00 de la tarde en el centro comunitario ubicado en el 1021 Main Street, segundo piso, en Bridgeport.

El encuentro contará con música, actividades culturales y un ambiente familiar para homenajear a las madres dominicanas residentes en el área.

Como parte del programa, el artista invitado será Henry Castro, quien amenizará la celebración con presentaciones musicales.

El evento es patrocinado por el Gobierno de la República Dominicana, a través de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://forms.gle/TnXTMVFdhFP174gq7.

Sesiones de terapia

La organización Building One Community (B1C) anunció la disponibilidad de nuevas sesiones de terapia dirigidas a personas de Stamford que enfrentan estrés, tristeza o dificultades emocionales.

El programa, ofrecido a través de Centro Bienestar, brinda atención profesional de manera gratuita o a bajo costo y completamente en español, con el objetivo de apoyar a inmigrantes y familias que necesitan un espacio seguro para manejar sus emociones.

Para acceder al servicio, los interesados pueden registrarse visitando el centro en 417 Shippan Avenue, Stamford, o enviando un mensaje de texto con la palabra “SALUD” al 417-231-8191.

La iniciativa también ofrece orientación personalizada y contacto directo con especialistas, reforzando el compromiso de la organización con el bienestar mental de la comunidad local.

Para más información, pueden llamar al 203-674‑8585 extensión 108 y o enviar un correo electrónico a FamilyServices@B1C.org.

Clases de alfabetización infantil

El Centro Hispano anunció la apertura de inscripciones para sus clases de alfabetización dirigidas a niños desde kínder hasta tercer grado en White Plains.

El programa se llevará a cabo entre julio y agosto de 2026, con sesiones de lunes a jueves en horario de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde.

La iniciativa busca fortalecer las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes durante el verano en un ambiente educativo y dinámico.

Las familias interesadas deberán acudir personalmente al Centro Hispano para completar la solicitud de inscripción.

Las clases se ofrecerán en 295 Central Avenue, White Plains.

Los organizadores destacaron que el programa está diseñado para apoyar el desarrollo académico de los niños y ayudarles a reforzar conocimientos antes del próximo año escolar.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Clases de refuerzo de inglés

El Centro Hispano anunció la apertura de inscripciones para sus clases de reforzamiento del idioma inglés dirigidas a estudiantes desde cuarto hasta duodécimo grado.

El programa educativo se desarrollará entre julio y agosto de 2026 con clases de lunes a jueves en horario de 4:30 de la tarde a 6:00 de la tarde. La iniciativa busca ayudar a niños y adolescentes a fortalecer sus habilidades en inglés durante el verano y prepararse mejor para el próximo año escolar.

Las familias interesadas deberán acudir al Centro Hispano para completar el proceso de inscripción. Las clases se impartirán en 295 Central Avenue, White Plains.

Los organizadores destacaron que el programa ofrecerá apoyo académico en comprensión, lectura y comunicación en inglés para estudiantes de distintos niveles escolares.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Tutoría después de clases

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford anima a estudiantes a participar en su programa de tutoría después de clases, una iniciativa diseñada para brindar apoyo académico en un ambiente seguro y acogedor.

El servicio está enfocado en ayudar a niños y jóvenes con sus tareas escolares, reforzar habilidades de lectura y escritura, y ofrecer orientación personalizada para mejorar su rendimiento académico.

El programa, llevado a cabo en 34 Woodland Avenue

Stamford, de 4:00 a 5:15 de la tarde, busca además fomentar la confianza y el desarrollo educativo de los participantes.

Durante las sesiones, los estudiantes pueden recibir ayuda de personal capacitado y voluntarios, además de contar con un espacio tranquilo para concentrarse en sus estudios.

La actividad forma parte de los esfuerzos de la biblioteca por apoyar a las familias de la comunidad y ofrecer recursos educativos gratuitos que contribuyan al éxito escolar de los jóvenes de Stamford.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8280.