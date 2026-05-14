El desplazamiento interno afecta a 10 millones en Latinoamérica, principalmente en Colombia

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Ginebra (EFE).- Un total de 10,5 millones de personas vivían a finales de 2025 desplazadas en su país por conflictos o desastres naturales en Latinoamérica, una gran mayoría (7,2 millones) en Colombia, alertó este martes el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).

Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo, sólo por detrás de Sudán con 9,1 millones, de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).

Gran parte de los desplazados internos en la región huyeron de sus hogares por conflictos, incluidos los más de siete millones de colombianos, además de 1,4 millones en Haití, 573.000 en Guatemala, 390.000 en México, 316.000 en Ecuador, 101.000 en Honduras, 82.000 en Perú, 61.000 en El Salvador y 19.000 en Brasil.

El observatorio también calcula los movimientos de estos desplazados en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 5,9 millones en el continente americano.

Fotografía de archivo de un hombre víctima de desplazamiento descansa en un coliseo, en Jamundí (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

Desastres naturales provocan millones de desplazamientos

Desastres naturales tales como huracanes e incendios provocaron 4,3 millones de esos movimientos, incluyendo 1,5 millones de evacuaciones en Chile por alertas de tsunami y 753.000 desplazamientos en Cuba, 732.000 en Estados Unidos y 399.000 en Brasil.

Los desplazamientos por conflicto se dieron especialmente en Haití (977.000), Colombia (394.000) y Ecuador (132.000), así como 10.000 en México.

A nivel global, IDMC indicó que el número de desplazados internos ascendía a finales de 2025 a 82,2 millones, la segunda cifra más alta desde que comenzó estas mediciones en 1998.

Los desplazamientos a lo largo del año pasado se elevaron a 62,2 millones, y por primera vez los debidos a conflictos (32,2 millones) superaron los causados por catástrofes (29,9 millones).