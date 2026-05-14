Difunden folleto en español para ayudar a inmigrantes a conocer sus derechos ante la policía y agentes federales

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STAMFORD.- La organización defensora de los derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) publicó un folleto informativo en español con recomendaciones para personas que puedan ser detenidas o interrogadas por la policía, agentes de inmigración o el FBI en Estados Unidos.

El documento busca orientar especialmente a inmigrantes y comunidades latinas sobre cómo actuar durante encuentros con autoridades federales y locales.

El material explica que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, poseen derechos constitucionales básicos. Entre ellos se encuentra el derecho a guardar silencio, negarse a responder preguntas sobre nacionalidad o situación migratoria y solicitar un abogado en caso de arresto.

La guía enfatiza que cualquier declaración hecha a las autoridades podría ser utilizada posteriormente en procesos judiciales o migratorios.

El folleto también incluye consejos específicos para situaciones dentro del hogar.

La ACLU recordó que las personas no están obligadas a abrir la puerta a agentes de inmigración si estos no presentan una orden firmada por un juez.

Además, recomendó pedir que la orden sea mostrada por una ventana o deslizada bajo la puerta antes de tomar cualquier decisión.

En casos de detenciones de tránsito o interrogatorios en la calle, la organización aconseja mantener la calma, no correr, no resistirse físicamente y evitar presentar documentos falsos. También sugiere preguntar claramente si la persona está bajo arresto o si puede retirarse del lugar de manera pacífica.

La guía ha ganado popularidad en redes sociales y comunidades migrantes, donde usuarios destacan la importancia de distribuir información clara en español.

En publicaciones de Reddit y otros foros, varias personas han compartido versiones impresas y digitales del material para ayudar a inmigrantes a prepararse ante posibles operativos migratorios o encuentros con ICE.

La ACLU señala que el objetivo principal del folleto es educar y no sustituir asesoría legal individual.

La organización recomendó consultar abogados especializados en inmigración para casos específicos y anima a las personas a memorizar números telefónicos importantes y desarrollar planes familiares de emergencia.

Otro aspecto destacado del documento es la recomendación de no firmar documentos sin comprender completamente su contenido.

La ACLU advirtió que algunas firmas podrían afectar procesos migratorios o derivar en deportaciones aceleradas. Por ello, el folleto insiste en solicitar traducción o asistencia legal antes de aceptar cualquier documento oficial.

La organización también recordó que en aeropuertos y fronteras existen reglas diferentes, donde ciertos viajeros sí pueden estar obligados a responder preguntas relacionadas con su situación migratoria. Sin embargo, incluso en esos escenarios, las personas conservan algunos derechos fundamentales protegidos por la Constitución estadounidense.

Defensores de los inmigrantes consideran que este tipo de materiales se ha vuelto especialmente importante ante el aumento de preocupaciones dentro de comunidades latinas sobre posibles redadas y operativos federales.

Activistas comunitarios han promovido la impresión de tarjetas informativas y folletos para repartirlos en iglesias, escuelas y centros comunitarios.

El folleto completo en español puede descargarse gratuitamente desde el sitio oficial de la ACLU, en https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Spanish-v01.pdf, donde además existen otros recursos educativos sobre derechos civiles, inmigración y procedimientos policiales.