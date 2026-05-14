CT ofrece protección y ayuda para evitar cortes de servicios públicos

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NORWALK.- Miles de familias en Connecticut enfrentan cada año dificultades para pagar servicios esenciales como electricidad, gas o calefacción.

Ante esta situación, la plataforma gratuita CTLawHelp brinda información y orientación gratuita sobre programas de ayuda disponibles para evitar cortes de servicios públicos y proteger a los residentes de bajos ingresos.

El sitio web explicó que las leyes estatales ofrecen protecciones especiales para personas con dificultades económicas, adultos mayores, personas enfermas y familias con niños pequeños.

En muchos casos, las compañías de servicios públicos no pueden suspender el servicio durante ciertos meses del año, especialmente entre noviembre y mayo, cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud.

Entre las ayudas disponibles se encuentran los acuerdos de pago flexibles, que permiten a los usuarios pagar la deuda en cuotas razonables mientras mantienen el servicio activo. También existen programas de “pago compartido”, donde parte de la factura puede ser cubierta con asistencia estatal para calefacción y otra parte por la empresa de servicios públicos.

CTLawHelp recomendó a las personas no ignorar los avisos de corte y comunicarse de inmediato con la compañía proveedora.

La organización advirtió que mientras más rápido se busque ayuda, mayores son las posibilidades de negociar un acuerdo accesible y evitar la suspensión del servicio.

El portal también explicó que las personas con enfermedades graves o condiciones médicas que ponen en riesgo la vida pueden recibir protección especial durante todo el año. Para ello, generalmente deben presentar documentación médica que demuestre la necesidad continua del servicio eléctrico o de calefacción para preservar la salud del paciente.

Además de la información legal, CTLawHelp orienta a las personas hacia agencias comunitarias y programas estatales de asistencia.

El sistema 2-1-1 de Connecticut puede conectar a las familias con agencias locales que ayudan a solicitar fondos de emergencia para calefacción, negociar pagos y encontrar otros recursos de apoyo.

Cuando surgen disputas con las compañías de servicios públicos, los consumidores también pueden acudir a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Connecticut (PURA), entidad encargada de revisar reclamos relacionados con cortes, depósitos, facturación incorrecta y reconexiones. Según la guía, los usuarios tienen derecho a apelar decisiones y solicitar revisiones formales.

Para solicitar ayuda para pagar facturas de energía pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/DSS/Economic-Security/Winter-Heating-Assistance/Energy-Assistance—Winter-Heating/How-To-Apply.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://ctlawhelp.org/es/vivienda/servicios-publicos/proteccion-contra-corte-servicios.