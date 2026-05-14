Congresista exige investigación sobre acciones del ICE tras arresto de ciudadano estadounidense

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NUEVA YORK.- El congresista demócrata Ritchie Torres solicitó una investigación federal sobre presuntas acciones abusivas de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el Bronx, luego de que salieran a la luz videos de varios operativos realizados en el vecindario de Norwood.

El legislador envió una carta al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidiendo revisar lo que describió como “acciones grotescas” por parte de agentes federales.

La controversia surgió después de que NY1 obtuviera imágenes de vigilancia donde se observa a varios agentes rodeando y sometiendo a Jeury Concepción, un hombre que, según Torres, es ciudadano estadounidense.

En el video, los oficiales intentan detenerlo, lo derriban al suelo y posteriormente lo esposan mientras varios agentes se colocan encima de él. El congresista aseguró que el caso refleja tácticas agresivas que están generando preocupación entre residentes y organizaciones defensoras de inmigrantes.

Torres también denunció un segundo incidente ocurrido en el Bronx, en el que otro hombre habría sido sacado a la fuerza de su edificio durante un operativo migratorio.

En la carta enviada al DHS, el legislador sostuvo que estos hechos evidencian problemas profundos dentro de la agencia federal y pidió respuestas oficiales antes del 22 de mayo. Hasta el momento, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no habían emitido comentarios públicos sobre las acusaciones.

El tema ocurre en medio de un intenso debate nacional sobre inmigración y políticas de deportación impulsadas por la administración federal. Diversos legisladores demócratas han incrementado las críticas contra los operativos migratorios en ciudades con alta población inmigrante como Nueva York.

Según datos federales recientes, el ICE realizó más de 185,000 arrestos migratorios en Estados Unidos durante el último año fiscal, una cifra que representa uno de los niveles más altos de la última década.

Torres, quien representa el Distrito 15 del Congreso en el sur y oeste del Bronx, ha mantenido una postura firme frente a las políticas migratorias y recientemente presentó otra propuesta legislativa para obligar a agentes de ICE y Customs and Border Protection (CBP) a portar códigos QR visibles en sus uniformes.

La medida buscaría que cualquier persona pueda identificar rápidamente el nombre y número de placa de los oficiales durante operativos federales.

El Bronx, uno de los condados con mayor población latina e inmigrante de Nueva York, continúa siendo un punto central en el debate sobre inmigración y derechos civiles.

El distrito representado por Torres incluye comunidades como Norwood, Tremont, Morrisania y Belmont, donde miles de familias inmigrantes viven y trabajan.

Organizaciones comunitarias han pedido mayor transparencia en los operativos federales y protección para ciudadanos y residentes legales que puedan verse afectados por errores o detenciones indebidas.