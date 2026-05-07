Trabajadores de la construcción obtienen nuevas garantías salariales tras votación unánime

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WHITE PLAINS.- La Junta de Legisladores de Westchester aprobó de manera unánime una nueva legislación que fortalece las protecciones salariales para trabajadores de la construcción en el Condado.

La medida, conocida como “Lessor Prevailing Wage Act”, busca garantizar un pago justo en proyectos vinculados al gobierno local.

La normativa cierra un vacío legal que durante años permitió que algunos trabajadores no recibieran salarios prevalecientes cuando laboraban en propiedades privadas arrendadas por el Condado.

Aunque estos proyectos eran financiados o dirigidos por el gobierno, no siempre estaban cubiertos por las leyes tradicionales de “obra pública”.

Con esta nueva ley, los trabajadores que participen en construcciones en terrenos arrendados por el condado deberán recibir los mismos salarios y beneficios que aquellos que trabajan en proyectos de propiedad pública. De esta forma, las autoridades buscan establecer estándares uniformes en todos los proyectos relacionados con el condado.

La legislación aplicará a contratos de arrendamiento de 10 años o más y a proyectos de construcción que superen los 250 mil dólares. Además, los contratistas y subcontratistas estarán obligados a mantener registros certificados de nómina para comprobar el cumplimiento de la ley.

El presidente de la Junta, Vedat Gashi, destacó que la medida envía un mensaje claro de que el condado prioriza a los trabajadores. Según explicó, la iniciativa surgió tras descubrir que algunos proyectos financiados por el condado no estaban pagando salarios justos, lo que evidenció la necesidad de reformar la ley.

La nueva normativa entrará en vigor para los acuerdos de arrendamiento que se firmen 120 días después de su aprobación y contempla excepciones en casos de emergencias relacionadas con la salud y seguridad pública.

Líderes sindicales y laborales han celebrado la medida, señalando que promoverá la equidad salarial, reducirá abusos y fortalecerá la industria de la construcción en Westchester.