Preocupación por la salud de Bonnie Tyler

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En las últimas horas, La salud de Bonnie Tyler generó preocupación entre sus seres queridos y sus fanáticos. La intérprete de “Total Eclipse of the Heart” debió ser hospitalizada de urgencia en Portugal para someterse a una cirugía intestinal, según informó un comunicado publicado el miércoles.

“Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un Hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, indicó el mensaje difundido por su equipo.

Afortunadamente, el comunicado también llevó tranquilidad sobre el estado actual de la artista: “La operación salió bien y ahora se está recuperando”. El texto concluyó agradeciendo el apoyo del público y reconociendo la preocupación generada por la noticia. “Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación”, indica el escrito.

Hasta el momento, representantes de la cantante de 74 años no brindaron más detalles sobre su estado de salud ni sobre cuánto tiempo demandará su recuperación.

La noticia generó una fuerte reacción entre sus seguidores de distintas generaciones, especialmente porque Tyler continúa siendo una de las voces más reconocibles y queridas de la música popular. Dueña de un estilo inconfundible y de esa voz rasposa que se convirtió en su sello personal, la cantante galesa construyó una carrera de más de cinco décadas repleta de éxitos internacionales.

Antes de convertirse en un ícono absoluto de los años 80, Tyler ya había alcanzado notoriedad en la década del 70 gracias a canciones como “It’s a Heartache” y “Lost in France”. Sin embargo, el gran salto global llegó en 1983 con el álbum Faster Than the Speed of Night, que incluyó el tema que terminaría marcando para siempre su carrera: “Total Eclipse of the Heart”.

El disco no solo se convirtió en un fenómeno comercial masivo, sino que además hizo historia en el Reino Unido. Tyler fue la primera artista británica en debutar directamente en el número uno de la lista de álbumes británica y, hasta hoy, continúa siendo la única artista galesa en alcanzar el primer puesto del ranking de sencillos en el Reino Unido.

A lo largo de su carrera lanzó 18 álbumes de estudio y mantuvo una notable vigencia. Su trabajo más reciente fue The Best Is Yet to Come, editado en 2021.