La casa más angosta del mundo mide 63 centímetros de ancho y está en Perú

📍🏠 En Perú existe una construcción única que ha llamado la atención del mundo: la casa más angosta del planeta, ubicada en el distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral. Esta vivienda mide apenas 63 centímetros de ancho en su punto más estrecho, lo que la convierte en una verdadera rareza arquitectónica. 🇵🇪✨

🏗️📏 A pesar de sus dimensiones extremas, la casa fue diseñada para ser completamente funcional. Cuenta con dos pisos y está construida principalmente en madera, con una distribución pensada para aprovechar cada centímetro del espacio disponible.

🛋️🍳 En su interior se pueden encontrar ambientes como sala, cocina, comedor, baño, dormitorio, estudio y hasta zona de lavandería, todos adaptados a una estructura extremadamente estrecha pero habitable.

👷‍♂️💡 El proyecto fue impulsado por su propietario, quien buscó demostrar que la comodidad y la funcionalidad no dependen del tamaño de una vivienda, sino del ingenio y la planificación del espacio.

🌍📸 La curiosa construcción se ha convertido en un atractivo turístico, recibiendo visitantes que llegan para recorrerla y experimentar cómo es vivir en un espacio tan reducido, lo que la ha hecho viral en redes sociales.

🏆📋 Actualmente, la vivienda está en proceso de evaluación para ingresar al Récord Guinness como la casa más angosta del mundo, superando otras construcciones similares en el extranjero.